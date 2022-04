Pamje të rënda! Putin i përdor si kërcënim për armiqtë e tij, publikohet videoja kur një ushtar çeçen qëllohet në Mariupol

Presidenti Vladimir Putin pak ditë pas nisjes së pushtimit rus njoftoi edhe përfshirjen ne luftime edhe te çeçenëve për të përhapur frikë te ukrainasit.

Por, jo vetëm ushtarët rusë po vriten në Ukrainë por edhe mercenarët e çeçenë të kriminelit Kadyrov po pësojnë humbje të mëdha përball forcave të Ukrainës.

Siç shihet edhe në video ndërsa një ushtar çeçen po përgatitet të gjuaj me një anti-tank drejt forcave ukrainase ai vetë goditet nga një plumb dhe plagosët.

️A soldier of the Chechen TikTok battalion gets hit in #Mariupol. #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/Bp4arVu3K4

— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) April 19, 2022