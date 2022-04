Pas ‘betejës’ ligjore me Tabakun, Dumën dhe kunatit të Bashës, Veliaj “mposht” në gjyq edhe Gazmend Bardhin

Kryetari i Bashkisë Erion Veliaj, duket se ka nisur një betejë ligjore me klubin demokrat.





Veliaj i është dhënë e drejta në gjykatë për akuzat e shpifjes me Jorida Tabakun, Grida Dumën, si dhe me kunatin e Lulëzim Bashës, Erion isufin. Pas gjithë kësaj beteje ligjore, Veliaj ka “triumfuar” gjithashtu edhe me vetë Partinë Demokratike.

Gjykata e Tiranës ka pranuar kërkesën e Prokurorisë për të pushuar hetimet në lidhje me pretendimet e Partisë Demokratike në kallëzimin e depozituar në SPAK, të firmosur nga Sekretari i saj i Përgjithshëm, Gazmend Bardhi. Në këtë kallëzim pretendohej se Veliaj dhe ministrja Manastirliu kanë përdorur postin publik në zgjedhjet e 25 prillit 2021.

Në kërkesën drejtuar gjykatës, Prokuroria shprehet se nuk ka asnjë provë që kryebashkiaku Veliaj dhe ministrja Manastirliu të kenë përdorur postin publik dhe shpërdoruar detyrën, duke i cilësuar akuzat e Bardhit të pavërteta dhe të pabazuara në ligj dhe në prova.