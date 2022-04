Pjesë e grupit të “Doktorit”, shqiptarja në Greqi merret e pandehur! Si i zhvatën 130 mijë euro 43-vjeçares 

Një denoncim i rrallë ka ndodhur në shtetin fqinj, ku një qytetare greke ka kërkuar ndihmën e Policisë të gjenin një “doktor” që i kishte zhvatur shumën prej 130 mijë eurosh.

Policia greke është vënë në lëvizje duke bërë të mundur zbërthimin e një aplikacioni mjaft të ndërlikuar me të cilin kishte rënë në grackë grekja nga Selaniku dhe më pas ka nisur gjurmimin e mashtruesit. Por në këtë gjurmim, Policia ka hasur në një shqiptare, e cila është marrë si e pandehur për këtë çështje, ndërkohë që janë zbuluar edhe dy shtetas grekë si bashkëpunëtorë të saj. Mediat greke kanë bërë të ditur detaje të ngjarjes ditën e djeshme duke thënë se vajza e ndaluar për mashtrimin e madh është nga Shqipëria, ndërkohë ende nuk bëhen me dije identitetet e bashkëpunëtorëve të saj.





NGJARJA

Ajo besonte se kishte gjetur njeriun me të cilin mund të ndante jetën, edhe pse nuk e kishte takuar kurrë nga afër. Ai ishte i pashëm dhe i kulturuar. Ai i shkruante mesazhe çdo ditë, me dëshirën për ta takuar. E vetmja pengesë që qëndronte mes tyre ishte distanca dhe detyrimet e tij profesionale. Kjo pasi mjeku amerikan, me të cilin 43-vjeçarja greke komunikonte përditë përmes një aplikacioni në internet, ishte “i bllokuar” në Jemen, ku merrte pjesë si anëtar i ndihmave humanitare të Kombeve të Bashkuara (OKB). Për të “prishur” kontratën dhe për të ardhur në Greqi, duhej të plotësonte klauzolën e dëmshpërblimit, që do të thoshte se “i duheshin para, shumë para”, por nuk i kishte. 43-vjeçarja pranoi ta ndihmonte, duke paguar shuma të ndryshme parash me këste, herë përmes një shkëmbimi kriptomonedhash (bitcoin) dhe herë përmes një llogarie bankare. Pesë muaj pas komunikimit të tyre fillestar dhe pasi depozitoi 130 mijë euro nga kursimet e prindërve të saj, ajo vetë filloi të dyshonte se Dr. Michael Wooden – siç u prezantua – nuk ekzistonte, por në fakt ishte protagonisti i padukshëm i një mashtrimi të krijuar mirë kundër saj, i njohur në terminologjinë angleze si “Love Scamming” ose “Romance Scamming”. Në fund të vitit të kaluar, viktima kërkoi ndihmë ligjore dhe iu drejtua organeve të rendit. Vetëm 24 orë më parë, Prokuroria e Krimeve Kibernetike e Greqisë njoftoi arrestimin e një 36-vjeçareje me origjinë nga Shqipëria, e cila akuzohet për përfshirje në këtë rast. 36-vjeçarja u dërgua në prokurori dhe u referua për të kërkuar falje me ndjekje penale pranë autoriteteve hetimore të Selanikut. Edhe dy persona të tjerë duket se janë të përfshirë në këtë rast, por identiteti i tyre nuk mund të zbulohet.