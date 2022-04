VIDEO/ Një ish dhe Danilo vendosin ndaj Fiorentinës, Juventus siguron finalen me Interin

Juventusi ka triumfuar në ndeshjen e dytë gjysmë finale të Kupës së Italisë kundër Fiorentinës me rezultatin 2-0. Bardhezinjtë që kishin triumfuar dhe në takimin e parë me shifrat 0-1 shkojnë në finale, ku do të përballen me Interin.





Vendimtare për skuadrën e Maks Alegrit ishin goli i pjesës së parë, i shënuar nga Bernardeski dhe më pas goli i Danilos në fundin e takimit, që siguruan fitoren e “Zonjës”.

Këmbëngulja e Fiorentinës nuk rezultoi e mjaftueshme, me portierin Perin që i mohoi golin në disa raste.

Juventus rikthehet kështu të luaj një finale përball Interit, pas asaj të humbur në Superkupën e Italisë. Këtë herë në kërkim të hakmarrjes ndaj zikaltërve. Juventus rikthehet kështu të luaj një finale përball Interit, pas asaj të humbur në Superkupën e Italisë. Këtë herë në kërkim të hakmarrjes ndaj zikaltërve.

Juventus 2-0 Fiorentina

Bernardeski 32′, Danilo 90+4′