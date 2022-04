“Më 28 prill ajo do të…”- Zyrtarja e lartë amerikane vizitë në vendin tonë, zbardhet agjenda! Korrupsioni në fokus

Ndihmës Sekretarja e Çështjeve Evropiane dhe Euroaziatike Dr. Karen Donfried do ta vizitojë vendin tonë javën e ardhshme, njofton Ambasadorja e SHBA në Shqipëri, Yuri Kim.





Në rrjetet sociale, Ambasadorja e SHBA-ve ka publikuar axhendën e DASH the sqaron se diplomatja e larte amerikane do të vizitojë Shqipërinë në kuadër të 100 vjetorit të marrëdhënieve dypalëshe.

Në axhendën e saj, ndihmës Sekretarja e Çështjeve Evropiane dhe Euroaziatike Dr. Karen Donfried do të udhëtojë në Ballkanin Perëndimor nga 25 deri më 29 prill, me ndalesa në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi.

“Më 28 prill ajo do të përkujtojë 100 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike SHBA-Shqipëri dhe do të falënderojë Shqipërinë për partneritetin tonë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe për angazhimin e saj ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës përballë agresionit rus. Ajo do të nënvizojë gjithashtu mbështetjen tonë të fortë për anëtarësimin e Shqipërisë në BE dhe integrimin ekonomik rajonal, si dhe do të theksojë nevojën për të zbatuar plotësisht reformën në drejtësi dhe për të luftuar korrupsionin”, informon diplomatja amerikane.