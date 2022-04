“Non-grata” nga SHBA-ja, Maqedonia e Veriut dënon ish-kryeministrin me 7 vite burg! Po në Shqipëri ç’do të ndodhë?

As dy javë nuk kanë kaluar që nga shpallja “non-grata” e ish-kryeministrit Nikola Gruevski, dhe drejtësia e Maqedonisë së Veriut e ka dënuar atë me shtatë vjet burg të enjten. Mbi të rëndon akuza e përvetësimit të 1.3 milionë eurove nga partia që ai drejtonte VMRO-DPMNE dhe përdorimin e tyre për të blerë nje tokë ndërtimi.





Mediat vendase në Maqedoninë e veriut raportojnë se specifikisht, Gruevski është dënuar me 7 vite burg dhe 3500 euro gjobë për rastin “Parcelat në Vodno”.

Cfarë thotë “Thesari” amerikan për ish-kryeministrin Gruevski?

Ish-kryeministrit Nikola Gruevskit dhe familjarëve të tij i është ndaluar hyrja në SHBA, pasi “është dënuar dhe mbetet i dyshuar në disa çështje korrupsioni”. Sipas Departamentit të Shtetit, ai akuzohet për korrupsion, shpërdorim detyre dhe pastrim parash.

DASH-i gjithashtu thekson se Gruevski e ka shmangur vazhdimisht arrestimin e tij për dënimin e vitit 2018 nga një gjykatë në Maqedoninë e Veriut për akuza të lidhura me korrupsionin. Ai akuzohet për veprat e “përvetësimit të pronave publike, shpronësimi i pronave private për përfitime personale ose qëllime politike”.

“Nikola Gruevski (Gruevski) është dënuar dhe mbetet i dyshuar në disa çështje korrupsioni, dhe është akuzuar për shpërdorim detyre, pastrim parash dhe vepra të tjera penale të lidhura me kohën e tij si Kryeministër i Maqedonisë së Veriut nga viti 2006 deri në vitin 2016. Ai e ka shmangur vazhdimisht arrestimin e vet për dënimin e vitit 2018 nga një gjykatë në Maqedoninë e Veriut për akuza të lidhura me korrupsionin, gjë e cila paraqet një pengesë serioze për llogaridhënien për korrupsionin dhe aktivitetet e lidhura me korrupsionin në Maqedoninë e Veriut. Gruevski është pronar dhe drejtues i kompanisë hungareze I.C.I.C. KFT, e cila është e regjistruar si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në Pecel, Hungari.

Gruevski përcaktohet në bazë të E.O. 14033 sepse ka qenë përgjegjës ose bashkëpunëtor në ose për përfshirje të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në korrupsion lidhur me Ballkanin Perëndimor, përfshi korrupsionin nga, në emër të, ose të lidhur me një qeveri në Ballkanin Perëndimor, apo një zyrtar aktual ose të kaluar qeverie, në çfarëdo niveli të qeverisjes në Ballkanin Perëndimor, siç është përvetësimi i pronave publike, shpronësimi i pronave private për përfitime personale ose qëllime politike, apo ryshfete. I.C.I.C. KFT përcaktohet në zbatim të E.O. 14033 sepse është në pronësi të apo e kontrolluar nga Gruevski”, ka lajmëruar Ambasada amerikane më 11 prill.

Gruevski përdor Shqipërinë si tranzit për në Hungari

Në vitin 2018, ish-kryeministri maqedonas Nikolla Gruevski, i akuzuar për korrupsion në Maqedoni, rezulton të jetë larguar përmes Shqipërisë drejtë Hungarisë. Ai është larguar nga territori shqiptar, të dielën në mbrëmje, më 11 Nëntor, përmes pikës kufitare të Hanit të Hotit, duke kaluar kështu në Mal të Zi.

Këtë fakt e ka konfirmuar dhe Departamenti i Kufirit dhe Migracionit në Policinë, të cilët u janë përgjigjur interesit të medias lidhur me këtë çështje. Ata theksojnë se në kohën që Gruevski ka kaluar në territorin shqiptarë ai nuk ishte shpallur person në kërkim dhe për këtë arsye ata nuk kanë pasur asnjë shkak për ndalimin e tij.

“Nikola Gruevski më datë 11.11.2018, rreth orës ora 19:11, ka dalë nga territori i Republikës së Shqipërisë nëpërmjet pikës së kalimit kufitar të Hanit të Hotit në drejtim të Malit të Zi, si pasagjer në automjetin me targë CD1013A, në pronësi të Ambasadës Hungareze në Tiranë.

Në datën 11.11.2018 për shtetasin Nikola Gruevski nuk ka patur asnjë njoftim në kufi apo shpallje si person në kërkim.

Interpol Shkupi në datë 13.11.2018, rreth orës 19.35 i ka dërguar Interpol Tiranës njoftimin për shpallje në kërkim ndërkombëtar për këtë shtetas.”

Ndërkohë, në deklaratë nuk bëhet e ditur se kur dhe nga ku Gruevski është futur në vendin tonë. Mendohet se nga Mali i Zi ka kaluar në Serbi e më pas në Hungari me ndihmën e diplomatëve hungarezë.

Zaev: Katër shtete ndihmuan Gruevskin të arratiset

Po në vitin 2018, Kryeministri i asaj kohe në Maqedoninë e Veriut, tani ish-kryeministër, Zoran Zaev ka akuzuar shtetet fqinje se kanë lejuar që ish-kryeministri maqedonas të largohej duke iu shmangur dy viteve burg.

Pas një vizitë pune në qytetin juglindor të Strumicës, kreu i qeverisë tha se biseda e fundit me të akuzuarin ka qenë në prill të vitit të kaluar kur vendi kishte një parlament të bllokuar.

“Besoj se shumë shpejt opinionit do ti bëhen të ditura detajet çfarë ka ndodhuur në Republikën e Maqedonisë, sepse e dimë se çfarë ka ndodhur në Shqipëri,Mal të Zi, Serbi dhe Hungari. Por pyes si katër vende mike dhe tre vende anëtare të NATO-s, duke demonstruar në thonjëza, sundim të së drejtës”, ka deklaruar Zaev.

Akuzat për një marrëveshje mes dy figurave të larta të Maqedonisë vinë pasi ish-kryetari i VMRO-DPMNE u arratis në Hungari. Ikja e tij u realizua përpara se institucionet vendase të lëshonin fletë-arrestin ndërkombëtar, ndërsa kërkesa për ekstradimin e Gruevskit u bë vetëm këtë javë pasi ish-kryeministri njoftoi se procedurat e pranimit të azilit politik kishin hyrë në rrugë të mbarë.

Gazeta Shqiptare ka raportuar para 4 vitesh se megjithëse autoritetet hungareze e kanë pohuar tashmë se ish-kryeministri Gruevski ka kontaktuar me zyrtarë të Ambasadës hungareze në Shqipëri gjatë arratisjes nga vendi, burimet e informuar rreth çështjes thanë se vetë Shërbimi Informativ i Hungarisë mund të ketë ofruar ndihmë teknike dhe logjistike për të lehtësuar.

Sali Berisha shpallet “non-grata” nga SHBA-të

Pothuajse një vit ka kaluar qysh nga koha kur ish-kryeministri Sali Berisha u shpall “non-grata” nga SHBA-të, për veprën penale të korrupsionit të theksuar, më 19 maj 2021. I pari që e bëri me dije lajmin ishte Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken me anë të një njoftimi në rrjetet sociale.

“Veprat e korrupsionit të ish-Presidentit të Shqipërisë, Sali Berisha, minojnë demokracinë në Shqipëri. Unë e shpall publikisht Sali Berishën dhe anëtarët e familjes së tij si të papërshtatshëm për të hyrjë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne vazhdojmë të jemi kundër korrupsionit së bashku me partnerët tanë në Shqipëri”, shkruante Sekretari Amerikan i Shtetit në atë kohë.

Çfarë thotë DASH-i për Berishën?

Departamenti amerikan i Shtetit thekson në raportin në lidhje me shpalljen “non-grata” të Berishës së ai u përfshi në akte korruptive, si keqpërdorimi i fondeve publike dhe ndërhyrja me proceset publike, “përfshirë përdorimin e pushtetit të tij për përfitime vetjake dhe pasurimin e aleatëve të tij politik dhe të anëtarëve të familjes në shpërdorim të besimit të publikut shqiptar ndaj institucioneve qeveritare dhe zyrtarëve publikë”.

“Për më tepër, retorika e tij tregon se ai është i gatshëm të mbrojë veten, familjarët e tij dhe aleatët politikë në kurriz të hetimeve të pavarura, përpjekjeve për antikorrupsion dhe masat e tjera të llogaridhënies. Me përcaktimin e tij, po ritheksoj nevojën për llogaridhënie dhe transparencë në institucionet demokratike të Shqipërisë, proceset qeveritare dhe veprimet e zyrtarëve publikë shqiptarë.

Përpos z. Berisha, DASH lajmëron se janë shpallur non grata bashkëshortja e tij, znj. Liri Berisha, djali i tij, z. Shkëlzen Berisha dhe vajza e tij znj. Argita Berisha Malltezi. Këta individë nuk mund të udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara.

“Ky përcaktim rikonfirmon angazhimin e SHBA për të mbështetur reformat politike kyçe të institucioneve demokratike shqiptare. SHBA vazhdon të qëndrojë me popullin shqiptar. Departamenti do të vazhdojë të përdorë autoritete si këto për të promovuar llogaridhënien e personave të korruptuar në rajon dhe globalisht,” përmbyllet deklarata e DASH.

Cfarë thotë “Thesari” amerikan për ish-deputetin Aqif Rakipi?

Ambasada amerikane në vendin tonë ka publikuar më 11 prill arsyetimin pse Aqif Rakipi është shpallur “non-grata” nga SHBA-të. Ai cilësohet si “një ish-deputet famëkeq nga Elbasani, i cili ka ndikim të dëmshëm dhe destabilizues në proceset politike në Shqipëri”.

Rakipi ka qenë prej kohësh i përfshirë në krimin e organizuar dhe është i lidhur ngushtë me një Grup Krimi të Organizuar, brenda të cilit ai ka ushtruar ndikim politik, edhe përmes korrupsionit, theksohet në raportin për ish-deputetin socialist.

“Aqif Rakipi është një ish-deputet famëkeq nga Elbasani, Shqipëri, i cili ka ndikim të dëmshëm dhe destabilizues në proceset politike në Shqipëri. Grupe të shumta të krimit të organizuar (GKO) në Shqipëri kanë ofruar para, dhurata ose premtime për vende pune apo lëshime në këmbim të votave për partinë e tyre të preferuar politike. Rakipi ka qenë prej kohësh i përfshirë në krimin e organizuar dhe është i lidhur ngushtë me një Grup Krimi të Organizuar, brenda të cilit ai ka ushtruar ndikim politik, përfshirë edhe përmes korrupsionit. Për shembull, Rakipi ka përdorur ndikimin e tij politik për të emëruar miqtë e tij në pozicione kyçe publike në Elbasan dhe Tiranë. Rakipi humbi mandatin e tij si deputet i parlamentit të Shqipërisë pasi prokurorët konfirmuan rolin e tij në veprimtari kriminale nën një pseudonim. Ai përcaktohet në bazë të E.O. 14033 sepse ka qenë përgjegjës ose bashkëpunëtor në ose për përfshirje të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në korrupsion lidhur me Ballkanin Perëndimor, përfshi korrupsionin nga, në emër të, ose të lidhur me një qeveri në Ballkanin Perëndimor, apo një zyrtar aktual ose të kaluar qeverie, në çfarëdo niveli të qeverisjes në Ballkanin Perëndimor, siç është përvetësimi i pronave publike, shpronësimi i pronave private për përfitime personale ose qëllime politike, apo ryshfete”, thuhet nga Ambasada e SHBA-ve.

Kush është Aqif Rakipi?

Aqif Rakipi u zgjodh deputet në vitin 2013 në Qarkun e Elbasan, nën siglën e PDIU-së, Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet.

Në zgjedhjet e vitit 2017 ai tregoi forcën e tij politike, duke marrë 18% të votave në Elbasan, që u përkthyen në dy mandate, nga tre që mori kjo parti në ato zgjedhje. Partia Demokratike kërkoi verifikim të thelluar për pastërtinë e figurës së Rakipit dhe një deputeti tjetër të Partisë Socialiste.

Në Itali, deputeti kishte deklaruar emra të rremë si Skënder Ejyrbegaj dhe Kusta Mina. Aqif Rakipi e humbi mandatin e deputetit në vitin 2018 si pasojë e ligjit të dekriminalizimit, pasi nuk kishte deklaruar një procedim në Itali për veprën penale të marrjes së mallrave të vjedhur.

Ai e humbi mandatin për shkak se dështoi të deklarojë këtë episod në formularin e vetëdeklarimit. Por, në zgjedhjet e fundit parlamentare të zhvilluara më 25 prill 2021, djali i tij, Orlando Rakipi u zgjodh me një numër surprizë votash si deputet i Partisë Socialiste në Tiranë.

Kryeministri Rama “refuzon” të “ndëshkojë” Ornaldo Rakipin për shkak të të atit

Përsa i përket sanksionimit të Aqif Rakipit apo djalit të tij pas shpalljes “non-grata” nga SHBA-të asnjë dënim nuk duket në horizont. Këtë të enjte, kryeministri Edi Rama ka deklaruar se jemi në demokraci dhe jemi parti të lira që gjykojmë njeriun drejtpërdrejtë.

Gjithashtu, ai u shpreh se PS-ja gjykon rolin e secilit dhe nuk merret me familjet. Kjo deklaratë e shefit të qeverisë erdhi pasi replikoi me demokratët për marrëdhëniet me SHBA dhe Bashkimin Europian teksa ata i kujtuan shpalljen non grata të Aqif Rakipit gjë që automatikisht sanksionon edhe deputetin Ornaldo Rakipi

“Unë e kam nga gjyshja, po shkove mbrapa të vdekurve të shkon jeta kot. Nuk ka nevojë të shkoni në ekstreme. Mos vazhdoni të bëni atë që bëni gjithmonë. Mesa po shoh këtu dikush mungon. Ai që mungon sot fliste me gjuhën e të vdekurit. Ti të paktën rishiko gjuhën të mos flasësh si i vdekuri. Është qesharake që flisni sikur jeni me imunitet diplomatik nga ambasada amerikane.

Unë e kuptoj që diku do kapeni. Kapuni pas flamurit të PD se flamurin amerikan ka kush e kap. E kapin amerikanët. Flamurin e PD e keni bërë si çarçafët e shtëpive të qejfit. Mos na trego ne se nga çfarë duhet të distancohemi ne. Mos na e qani hallin ne për marrëdhënien me Amerikën, Eurpën dhe shqiptarët.

Janë tre marrëdhënie që janë ekskluzive tonat. Na i keni lënë ju. Këto lojërat e brendshme këtu me flamur amerikan ju bëjnë vetëm qesharakë. Sa për standardin kur t’i vini gishtin këtu një deputeti. Ma gjeni ku është cili? Bëni kujdes se jemi në demokraci. Jemi shpirtra të lirë. Jemi parti të lira dhe gjykojmë njeriun drejtpërdrejtë. Gjykojmë rolin e secilit., Nuk merremi me familjen, fisin dhe farë. Kështu që nuk na konkurroni dot”, tha Rama.