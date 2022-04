I dënuar në Itali me 5 vite burg, arrestohet “skifteri” 53-vjeçar me dy identitete (EMRI)

Një 53-vjeçar shqiptar i shpallur në kërkim ndërkombëtar është arrestuar nga forcat e FAST Albania.

Në pranga ka përfunduar shtetasi Emanuel Loku (alias Ferdinand Luka), i dënuar nga gjykata në Ancona me 5 vjet burgim për veprat penale “Vjedhja”, në rrethana rënduese dhe “Mbajtja dhe shitja e sendeve të vjedhura”. 53-vjeçari është ndaluar teksa po qarkullonte nga Kurbini në drejtim të Tiranës

Njoftimi i plotë i policisë:

Finalizohet operacioni policor ndërkombëtar i koduar “Ancona”, për kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Operacioni u zhvillua nga FAST Albania në bashkëpunim me Interpol Tirana dhe Komisariatin e Policisë Kurbin. Vihet në pranga 53-vjeçari, i dënuar me 5 vjet burgim në Itali, për veprat penale “Vjedhja”, në rrethana rënduese dhe “Mbajtja dhe shitja e sendeve të vjedhura”. Në vijim të operacioneve të njëpasnjëshme të zhvilluara nga FAST Albania, për kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar, si dhe bazuar në informacionet e marra në rrugë operative për 1 shtetas shqiptar, të shpallur në kërkim ndërkombëtar, i cili po qarkullonte nga Kurbini në drejtim të Tiranës, menjëherë është organizuar operacioni policor i koduar “Ancona”. Si rezultat i mirëkoordinimit të FAST Albania, Komisariatit të Policisë Kurbin dhe Interpol Tirana, u bë e mundur kapja dhe vënia në pranga e shtetasit shqiptar të shpallur në kërkim ndërkombëtar Emanuel Loku (alias Ferdinand Luka), 53 vjeç, i lindur në Krujë. Gjykata e Ancona-s, Itali, e ka dënuar këtë shtetas me 5 vjet burgim për veprat penale “Vjedhja”, në rrethana rënduese dhe “Mbajtja dhe shitja e sendeve të vjedhura”, të parashikuara nga Kodi Penal italian. Interpol Tirana, në bashkëpunim me Interpol Roma, po vijon punën për plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm, me qëllim ekstradimin e këtij shtetasi drejt Italisë.