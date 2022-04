Ditëlindja e Mbretëreshës së Anglisë/ Nga kukulla barbi deri tek organizimet, të gjitha detajet e festës

Sot Mbretëresha e Anglisë feston ditëlindjen e saj të 96-shtë.





Mëngjesin e djeshëm ajo udhëtoi me helikopter nga Kështjella Windsor, e cila tashmë është rezidenca e saj kryesore, drejt pronës së saj në Sandringham në lindje të Anglisë për të kaluar një pushim të shkurtër. Informacionet thonë se ai do të qëndrojë në Wood Farm dhe jo në banesat kryesore të pasurive. Wood Fam është një rezidencë relativisht e vogël për të dhënat mbretërore, në të cilën Princi Philip ishte zhvendosur përgjithmonë në gusht 2017, kur doli në pension. Ai tha se kishte një dobësi të veçantë në këtë shtëpi, veçanërisht sepse “deti është shumë afër”.

Ky është viti i dytë që Mbretëresha Elizabeth do të festojë ditëlindjen pa bashkëshortin e saj, i cili u nda nga jeta më 9 prill 2021 në moshën 99-vjeçare. Shumë argumentojnë se zgjedhja e këtij lokacioni nuk është aspak e rastësishme pasi, deri në pandemi, ajo ishte atje me burrin e saj. Kjo pikëpamje përforcohet nga fakti se mbretëresha Elizabeth tani ka probleme me lëvizjen dhe për këtë arsye së fundmi ka anuluar shumë dalje të saj publike.

Zyrtarisht, Buckingham Palace nuk po planifikon asnjë lloj feste publike. Në fund të fundit, çdo vit mbretëresha feston dy herë ditëlindjen e saj, një herë në ditën kur lindi dhe një herë në qershor. Të parën tradicionalisht e kalon në një rreth të ngushtë familjar. Kështu do të jetë tani. Pritet që këto ditë të vizitohet nga anëtarë të familjes mbretërore dhe disa miq. Megjithatë, festa e dytë e saj është më madhështore, me pjesëmarrjen e qytetarëve.

Këtë vit, i cili shon edhe jubileun e Platinit, pasi janë mbushur 70 vjet në fronin britanik, janë planifikuar aktivitete katërditore në të gjithë vendin. Nga data 2 deri më 5 qershor, Mbretëria e Bashkuar do të organizojë një festë të vazhdueshme me shfaqje, ngjarje arti, shfaqje teknologjike, etj. Qeveria britanike ka premtuar një festë “një herë-çdo brez”.

Në fund të fundit, kjo është hera e parë që një monark britanik feston Jubileun e Platinit dhe ky nuk është i vetmi rekor që ka thyer mbretëresha Elizabeth.

Vlen të përmendet se kur ai u ngjit në fron, Bashkimi Sovjetik drejtohej nga Josif Stalini, Kina nga Mao Ce Duni dhe Shtetet e Bashkuara nga Harry Truman. Që atëherë, 14 presidentë kanë kaluar në presidencën amerikane, ndërsa 14 kryeministra janë pritur në Doëning Street. Nga këto, ndoshta më i rëndësishmi për Elizabeth ishte Winston Churchill. Ka shumë historianë që e konsiderojnë atë mentorin e saj.

Megjithëse roli i saj është në thelb ceremonial dhe i mungon fuqia politike, ai është ende një faktor stabiliteti për shumë në Britani. Është karakteristik se 4 nga 5 britanikë kanë ende një opinion pozitiv për Mbretëreshën Elizabeth pavarësisht skandaleve të mëdha që kanë pllakosur pallatin gjatë gjithë këtyre viteve.

Mbretëresha Elizabeth u martua me Princin Philip, më vonë Duka i Edinburgut, më 20 nëntor 1947 në Westminster Abbey. Tre muaj më vonë ajo mbeti shtatzënë me fëmijën e tyre të parë, trashëgimtarin e fronit britanik Princ Charles. Ajo dhe burri i saj kanë edhe tre fëmijë të tjerë: Princesha Anna, Princi Andreas dhe Princi Eduard.

Kompania e lodrave Mattel ka njoftuar se ka bërë një kukull Barbie për të nderuar Jubileun Platinum.