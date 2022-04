“Fatmir Mediu ka qenë vetë prezent”/ Rama për zgjedhjen e presidentit: Një kandidat e kërkuam në Golem por ai kishte ikur në Greqi

Edi Rama po mban fjalën e tij në Kuvend për mënyrën e zgjedhjes së Presidentit. Ai e ka nisur fjalimikn me notat e sarkazmës duke ironizuar metoat e përdorur gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike të Presidentit.





Pjesë nga fjala e Ramës

Sot dua të flas për diçka që është e rëndësishme për parlamentin. Për zgjedhjen e Presidentit të Republikës. Dua ta filloj me kohën kur Saliu ishte gjallë. Kur Saliu ishte gjallë çoi në zgjedhjen e njëanshme të Bamir Topit. Por ju populli nuk ju kuptoj. Ai ju nxori me shkelma nga zyrat. Unë dua të rsijellë ata histori. Pasi ka qenë një ngajrje ku vlen shprehja, jeta imiton artin. Kemi qenë aty si drejtues të partive politike parlamentare dhe realisht asnjë faqe teatri absurd nuk do të mund të linte mbrapa atë shfaqje që ne i dhamë njëri-tjetrit. Duke marrë nëpër gojë njerëz duke kërkuar presidentin mes një shkëmbimi emrash në tryezë.