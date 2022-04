“Filloi të më godiste me shkelma dhe grushta”/ U arratis nga shqiptari që e shfrytëzonte për prostitucion, rrëfimi tronditës i 28-vjeçares (FOTO)

Detaje të reja janë publikuar këtë të enjte në lidhje me ish-punojësen helene të seksit, e cila është dhunuar fizikisht nga tutori shqiptar. Mediat greke raportojnë se kaz dalë në dritë rrëfimi i gruas ka denoncuar në polici makthin që ka kaluar për rreth dy vite në duart e shqiptarit që e njohu nëpërmjet Facebook-ut.





“Kur i thashë se nuk doja ta bëja këtë punë, ai filloi të më godiste me inat në të gjithë trupin tim. Me shkelma, grushta dhe shuplaka më goditi shumë keq dhe më la gjurmë në të gjithë trupin. “Duke qenë se nuk e duroja dot më drurin, i thashë se do të shkoja në punë dhe vetëm atëherë ai pushoi së godituri ”.

Me këto fjalë vajza 28-vjeçare, e cila për një kohë të gjatë ishte ekstraduar në një bordello në qendër të Athinës, ua ka përshkruar jetën punonjësve të policisë së Nëndrejtorit të Krimit të Organizuar dhe Trafikimit të Qenieve Njerëzore. Megjithatë, nuk ishte hera e vetme që ai e abuzoi derisa ajo u dorëzua dhe linte 20 ose 25 takime në ditë me burra për pesë euro, të cilat në shumicën e rasteve ajo nuk i merrte.

Rrëfimi i ditës së parë në “punë” në bordello është tronditës. “ Ishte hera e parë që shkoja në një dyqan të tillë dhe isha shumë keq. Aty më mori shërbimi që ishte një grua dhe më tregoi vendet. Pastaj më tha të hiqja rrobat për të filluar ngadalë, ngadalë. Kur hoqa rrobat, shërbimi pa shenjat nga druri dhe u trondit. Ai e thirri G i tha dhe i tha se nuk mund të më pushonte ashtu siç isha. “G brenda hyri pothuajse direkt dhe më goditi sepse mendoi se po ankohesha për shërbimin .”

Në bordello në qendër të Athinës, 28-vjeçari shqiptar, me precedentë të pasur kriminal, mbante edhe një tjetër vajzë të burgosur, të cilën po e shfrytëzonte. Ai u tregua jashtëzakonisht i dhunshëm ndaj saj, tha e reja në polici, e cila arriti t’i shpëtojë nga duart. “ Ndërsa isha në dhomën e ndenjjes me rrobat e mia, dëgjova vajzën tjetër duke bërtitur dhe duke kërkuar ndihmë. Pashë G-në duke e goditur shumë keq në kokë me zinxhir nga ata që mbyllim motorët. “Pasi ajo doli nga dhoma, e pyeta pse e goditi dhe ajo më tha që të mos flisja sepse do të më bënte më keq”.

Shpërblesa për 28-vjeçaren, e cila e kishte njohur shqiptarin përmes Facebook-ut dhe i kishte premtuar se do të punonte në një kafene, erdhi kur babai i saj u sëmur. “ Disa ditë më parë, në muajin mars, babai im hyri në Spitalin Tzanio në Pire për operacion. I kërkova G të më merrte për ta parë dhe ai pranoi. Por kur arritëm në spital, u grindëm në makinë dhe ai filloi të më godiste përsëri. “ Për shkak se në atë moment isha shumë e frikësuar për jetën time, hapa derën dhe ika ”. Ajo iu drejtua policisë së Nëndrejtorit të Krimit të Organizuar dhe Trafikimit të Qenieve Njerëzore dhe u organizua operacioni për kapjen e 28-vjeçarit shqiptar dhe dy bashkëpunëtorëve të tjerë.

Gra të tjera u gjetën duke punuar në shtëpitë publike, të cilat funksiononin ndërsa ishin të mbyllura nga Bashkia e Athinës. Megjithatë, ata kanë refuzuar të dëshmojnë në polici, me shumë gjasa për shkak të frikës nga pasojat që mund të kenë të nesërmen.