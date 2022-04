“Hapa urgjentë për të sjellë paqe në Ukrainë!”/ OKB-ja kërkon takime të ndara me Putinin e Zelensky-n

Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka kërkuar takime me presidentin rus, Vladimir Putin në Moskë dhe me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelensky në Kiev, për të diskutuar nevojën urgjente për paqe.





Zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, ka thënë se Guterres do të dëshironte “të diskutonte hapat urgjent për të sjellë paqe në Ukrainë dhe për të ardhmen e multilaterizmit të bazuar në Kartën e OKB-së dhe të drejtën ndërkombëtare”, raportoi CNN-i të mërkurën.

Letra të ndara u janë dërguar të dy presidentëve të martën, ka sqaruar Dujarric, sipas të cilit, Guterres është në pritje të përgjigjeve të dy vendeve.

Dujarric ka thënë se ai do ta shoqëronte Guterresin nëse atij do t’i duhej të udhëtonte në këto dy vende, por nuk ka qenë në gjendje të tregojë se kush tjetër do të shkonte bashkë me ta.