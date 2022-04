“Kam rrënjë mbretërore”/ Kujtim Gjuzi refuzon të kandidojë për postin e Presidentit: Të konkurrojë Rama, por e ka shumë të lehtë të bëhet Mbret!

Ish-deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, Kujtim Gjuzi është një nga emrat e përfolur për t’u bërë President i Republikës. Mirëpo, ai e ka refuzuar këtë post, duke u shprehur në “ABC e Mëngjesit”:

“Presidenca për ne që jemi mbështetës të monarkisë konsiderohet si një vend që shkon me qira”.

Gjuzi deklaroi se Kryeministri Edi Rama me vota do të kishte shumë të lehtë të bëhej mbret, por nuk e avantazhon jeta personale.

“Në parlamentin që shkoi, Rama e kishte këtë shans, 5/4 të votave dhe e kishte shumë të lehtë të bëhej mbret, pse u bë diktator. Ai ka prishur 6 herë familjen. Ju po më thoni mos u merr me jetën private të Edi Ramës, kur ai më thotë në parlament mbret, bën sarkazëm”.

Gjuzi madje i bëri thirrje publikisht Ramës të konkurronte për President.

“I them këtu tani: ‘Konkurro për President të Republikës, duke bërë marrëveshjen me opozitën dhe jo me Gjuzi’, u shpreh ai.