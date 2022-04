Ministrja jep dorëheqjen për t’u kujdesur për bashkëshortin e sëmurë me kancer në tru: Ai dhe fëmijët tanë do kenë nevojë për mua!

Ministrja e Jashtme belge, Sophie Wilmes është larguar përkohësisht nga posti për t’u kujdesur për bashkëshortin e saj, i cili është diagnostikuar me kancer në tru. Wilmes, e cila shërben edhe si zëvendëskryeministre, do të marrë leje deri në fund të verës, derisa familja e saj të rivlerësojë situatën.





“Sëmundja ka hyrë papritur në jetën tonë dhe, veçanërisht, në atë të bashkëshortit tim, Christopher, i cili duhet të fillojë, si shumë burra, gra dhe madje edhe fëmijë, luftën e tij kundër kancerit agresiv të trurit”, shkroi Sophie Wilmes në Twitter.

Ndërsa vazhdoi:

“Të jesh ministër kërkon rigorozitet, disponueshmëri dhe një angazhim total që nuk do të më lejonte të siguroja ndihmën dhe mbështetjen që Christopher dhe fëmijët tanë do të kenë nevojë gjatë kësaj periudhe të vështirë.”

Ministrja tha se e mori vendimin pas një konsultimi me Kryeministrin e vendit. Në një deklaratë, kryeministri Alexander De Croo tha se “vendimi i Wilmes gëzon respektin më të madh”.

De Croo shtoi se ministrja nuk do të japë zyrtarisht dorëheqjen dhe se kompetencat e saj do t’i transferoheshin përkohësisht ministrave të tjerë me “një dekret mbretëror”. Ai theksoi se do të merrte përkohësisht postin e saj si ministre e Jashtme.

“Në një sprovë si kjo, nëna vjen e para. I uroj Sophie, Christopher dhe fëmijët e tyre guxim dhe forcë,” tha De Croo.

Wilmes, e cila shërbeu si kryeministre në vitet 2019-2020, u martua me bashkëshortin e saj australian Chris Stone në 2009.

Një ish-futbollist, ai ka qenë nënkryetar i degës belge të Australian Business në Evropë që nga viti 2012. Çifti janë prindër të dy vajzave, ndërsa Stone ka edhe një djalë nga një lidhje e mëparshme.