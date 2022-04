“Mos përsëritet!”/ Berisha përdori forcën për ta larguar nga foltorja, Yuri Kim dënon rëndë incidentin me Alibeajn

Një ngjarje që nuk shihej prej kohësh në Kuvendin e Shqipërisë, e cila më pas u cilësua si një “keqkuptim” ka ndodhur të enjten.





Në mes të seancës plenare, ish-kryeministri Sali Berisha ia ndërpreu fjalën kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Enkelejd Alibeajt. Veçoria e ngjarjes lidhej pikërisht me faktin se Berisha përdori forcën fizike për ta larguar këtë të fundit nga podiumi.

Berisha u largua nga seanca për shkak të ndodhisë dhe deklaroi në ambientet jashtë Kuvendit se ndodhi një keqkuptim me Alibeajn. “Unë dëgjova emrin tim disa herë. Ai më kishte cituar mua disa herë dhe unë do merresha me çështje madhore dhe jo çështje personale”, u shpreh Berisha.

Pak orë kishin kaluar nga ngjarja dhe erdhi reagimi i Ambasadores së SHBA-ve në vendin tonë, Yuri Kim. Në deklaratën e saj, diplomatja theksoi se incidente të kësaj natyre nuk duhet të përsëriten, pasi “ditët e rrahjes apo shtyrjes së të tjerëve nga podiumet i përkasin një të shkuare që nuk duhet të përsëritet”.

“Ditët e sulmeve ndaj ndërtesave, rrahjes apo shtyrjes së të tjerëve nga podiumet, kërcënimeve ndaj atyre që me të drejtë thonë “jo!”, akuzimit të të tjerëve për keqbërjet që ke bërë vetë, shtrembërimit të shtetit ligjor, mbështetjes tek pandëshkueshmëria… ato ditë i përkasin një të shkuare që nuk duhet të përsëritet”, theksoi Ambasadorja Kim.

Ndërpritet seanca plenare

Përdorimi i forcës fizike për të larguar Alibeajn nga foltorja e Kuvendit ka sjellë edhe ndërprerjen e seancës plenare për disa minuta.

Nga ana e tij, kreu i grupit socialist Taulant Balla u shpreh se ajo që ndodhi sot në Kuvend është një turp i madh duke kërkuar 5 minuta pushim deri në sqarimin e situatës.

“Ajo që ndodhi këtu është një turp i madh. Nuk kam nevojë fare ta mbroj. Kam rregulloren. Kjo ka ndodhur dikur kur ky zotëria ishte kryeministër dhe bëri atë gjest. Ne nuk kishim mundësi të merrnim asnjë masë në kohë. Ai deputet duhet të marrë fjalën nuk ka rëndësi kush është. Zonja kryetare kërkoj 5 minuta pushim sepse në emër të rregullores. Kam vetëm librin e rregullores”, u shpreh Balla.

Si ndodhi incidenti?

Situata u krijua në seancën e sotme plenare pas fjalës së kryeministrit Edi Rama. Lindita Nikolla i ka dhënë fjalën Enkelejd Alibeajt, por në të njëjtën kohë në foltore është drejtuar dhe Sali Berisha. Ai i ka kërkuar Alibeajt t’i lironte foltoren, por ky i fundit ka bërë rezistencë duke kërkuar të marrë fjalën para tij.

Në këtë moment, Berisha e ka shtyre Alibeajn me dorë, duke i marrë qendrën e foltores, ndërkohë që ky i fundit pas disa sekondash është larguar për t’u ulur në vendin tij. Kryetarja e Kuvendit Lindita Nikolla: Ju tërheq vëmendjen, keni masë disiplinore për gjestin që bëtë ndaj zotit Alibeaj.

Berisha ka reaguar pas shtyrjes që i bëri Kreu të Grupit Parlamentar Demokrat Enkelejd Alibeaj në foltoren e Kuvendit, gjatë kohës që ai po merrte fjalën, duke sjellë dhe ndërprerjen e seancës plenare.

“Jo nuk e shtyva po mua më takonte fjala. Aty ka një seleksion politik. Edi Rama ulet aty jo vetëm si kreu i organizatës kriminale të djegësve, por dhe si një njeri që është përzënë nga avioni. Dy momente dua të theksoj, çfarë do i thosha në parlament. Nga Lufthansa e largoi policia gjermane, por shqiptarët duhet ta dinë se në avion policia ndërhyn fiks në dy rrethana, kur transportohen të burgosur dhe njëra polici ia dërgon policisë tjetër. Pasagjerët e panë se dymetroshi nuk ishte i burgosur, ata u tmerruan. Unë këtë do t’i thosha në parlament se policia në rastin tjetër ndërhyn në avion kur ka informacione për terrorist”, tha Berisha.

Alibeaj “trembet” nga shtyrja e Berishës: Nuk po dal aty se rrezikohem

Kreu i grupit parlamentar demokrat zgjodhi që fjalën pasuese gjatë seancës ta merrrte nga vendi, pasi ndodhi incidenti me Berishën. Duke e ironizuar veprimin e ish-kryeministrit, Alibeaj tha se nuk po shkon në foltore pasi rrezikon të përsëritet historia që vjen dikush i zë vendin.

“Nuk po dal aty se me siguri rrezikohem prapë nga ato historitë se vjen dikush dhe më zë foltoren. Nuk dua t’i jap kënaqësinë edhe atij që iku, atij trimit të madh”, theksoi ai.

Dominanca e Berishës ndaj folësve në disa raste

Nuk duhet shumë për të qenë “armiku” i Berishës, ashtu siç dikur përzuri nga foltorja e Kuvendit në 2011, Erion Braçen po aq e thjeshtë duket se ka qenë edhe “spostimi” i Alibeajt në parlament.

Po në dallim të ‘panoramës’ të vitit 2011, Berisha në 2022-shin, “i tërhiqet veshi” nga të dërguarit e SHBA-ve. Ambasadorja e SHBA-ve, Yuri Kim që prej shpalljes “Non Grata” ndaj ish kryeministrit, pati një lloj roli kritikues ndaj Berishës.

Një spostim më i madh duket se është ai i ish-kreut të Partisë Demokratike, Lulzim Bashës, pasi ky i fundit e përjashtoi nga grupi parlamentar i PD-së.