Nga djegia e trupit, te marrëdhënia pas vdekjes! Përballja ligjore me Amber Heard, dalin sms-të mes aktorit dhe mikut të tij: Ta mbysim para

Teksa përballja e ashpër ligjore mes Johnny Depp dhe Amber Heard vazhdon, avokati i kësaj të fundit ka publikuar detaje të reja tronditëse për aktorin.





Avokati i Heard publikoi disa mesazhe të shkëmbyera mes Depp dhe mikut të tij, Paul Bettany më 11 qershor të vitit 2013. Në bisedën mes tyre flitet për djegien e trupit të Heard dhe se çfarë do t’i bënte Depp asaj pasi ajo të vdiste.

Në një moment të teksteve, Depp thotë se duhet të sigurohen që ka vdekur para se t’i djegin trupin. Më pas, ai shkruan, “Unë do të fshij trupin e saj të djegur për t’u siguruar që ajo ka vdekur.”

Ndërkohë miku i tij shkruan: “Duke u menduar mirë, nuk mendoj se duhet ta djegim Amberin. Ajo është një shoqëri e lezetshme dhe e lehtë për syrin. Nuk jam i sigurt se është një shtrigë…”

“Ta mbysim para se ta djegim!!!“, përgjigjet Depp duke shtuar se do të kryente marrëdhënie seksuale me trupin e saj të djegur.

Një burim i afërt me Depp tha për TMZ se mesazhi i mbytjes ishte në lidhje me skenën “She’s a Witch” nga “Monty Python”, një nga filmat e preferuar të Depp.

Depp ka qëndruar i qetë gjatë gjithë seancës me ekipin e tij ligjor që pikturon foton e një njeriu paqësor.

Johnny Depp bëri një deklaratë tronditëse në seancën e fundit duke thënë se ish-gruaja e tij e kishte kërcënuar se do të vriste veten kur ai përpiqej të linte mënjanë zënkat e tyre. Ai tha se Amber e ka kërcënuar se do vriste veten. Johnny shpjegoi se kur ata kishin zënka të mëdha- të cilat ai këmbëngul se i nxiste Amber dhe jo anasjelltas- ai shpesh vendoste të largohej nga këto situata toksike që mund t’i shkaktonin asaj kriza nervore.

Ai madje shkoi larg duke e quajtur Amber ‘histerike’, duke thënë se kërcënime e saj për vetëvrasje vërtetojnë se ajo nuk mund të “jetonte pa të”. Më tej në dëshminë e tij tha se ish-bashkëshortja pa ndarjes i shkonte jashtë shtëpisë dhe bërtiste.

Aktori i “Pirates of the Caribbean” ka paditur Heard-in për 50 milionë dollarë për një intervistë të dhënë në “Washington Post” në vitin 2018, ku ajo shkruante për përvojën e saj si një “figurë publike që përfaqëson abuzimin në familje”. Amber nuk e përmendi me emër ish-bashkëshortin apo ndonjë autor tjetër të dyshuar, por sipas ankesës së Depp-it, ajo ka dëmtuar karrierën dhe reputacionin e tij.