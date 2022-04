Nga Jordan tek Ronaldo, këta janë supersportistët më të paguar të të gjitha kohërave (Grafika)

Fakti që Michael Jordan është një nga atletët më magjepsës të të gjitha kohërave u demonstrua edhe një herë kur seria e përbashkët e dokumentarëve ESPN/Netflix ‘The Last Dance’ tërhoqi vëmendjen e dhjetëra miliona shikuesve në mbarë botën. Popullariteti global i Air Jordan, atletit, ikonës dhe markës ka paguar një dividend të shëndetshëm gjatë viteve, duke e kthyer Jordanin në një miliarder dhe atletin më të paguar të të gjitha kohërave.





Kjo tregohet sipas një raporti të fundit të publikuar nga Sportico, një platformë digjitale që mbulon industrinë sportive prej 500 miliardë dollarë. Sipas Sportico, fitimet e karierës së Jordan, të rregulluara me inflacionin, arrijnë në 2.62 miliardë dollarë, me një pjesë të madhe të këtyre parave që vijnë nga pagesat e vazhdueshme të licencës nga Nike. Në vitin fiskal të përfunduar më 31 maj 2021, gjigandi i veshjeve sportive me bazë në Oregon shiti mallra me vlerë 4.7 miliardë dollarë nën markën Jordan, me fitimin vjetor të MJ që arrin në më shumë se 100 milionë dollarë sipas vlerësimeve nga Forbes.

Jordan nuk është i vetmi basketbollist në top 10, me trashëgimtarin e tij LeBron James renditet i 7-ti me fitime në karrierë prej 1.17 miliardë dollarë. Është interesante se tre lojtarë golfi u renditën në top 5 në listën e Sportico-s, me Tiger Woods të vetmin atlet përveç Jordanit që ka arritur pragun e 2 miliardë dollarëve. Superyjet e futbollit Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi janë gjithashtu në top 10, së bashku me Roger Federer, Floyd Mayweather dhe Michael Schumacher, i cili u plagos në një aksident tragjik me ski në 2013 dhe gjendja aktuale mjekësore e të cilit nuk dihet për publikun.