Nga thirrja për Bashën që të mos krijojë parti tjetër, te pretendimi për dosjen e shpalljes “non-grata”! Çfarë tha Berisha në emission live

Ish-kryeministri Sali Berisha ka deklaruar mbrëmjen e të premtes se 6 Marsi tregoi se ka vetëm 2 parti, duke shtuar se tashmë lëvizja e Bashës, takim qytet më qytet, tregon se është duke tentuar krijimin e një partie të re.





I ftuar në emisionin “Të paekspozuarit” ish-kryeministri paralajmëroi se PD-ja do të vijë në pushtet. Ai theksoi se shumë herë ka arritur në pikën me të ulët, por është ringritur i fituar, duke sjellë shembullin e vitit 1998. Berisha deklaroi edhe se Edi Rama në zgjedhjet e ardhshme do të humbasë, ndërsa theksoi se ai nuk ka frikë nga asgjë.

Rreth një vit pas shpalljes “non-grata” nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka treguar se ai ka refuzuar çdo lobim. Sipas tij, ka pasur shumë oferta të sigurta, por nuk i ka pranuar sepse siç arsyet është i bindur se akuzat janë të pabaza.

Ish-kryeministri thotë se i kanë shkelmuar dinjitetin dhe si malësor që është nuk e pranon diçka të tillë. Ai thotë se u dëbua nga Amerika, vetëm e vetëm se është shprehur kundër Xhorxh Sorosit, për të cilin thotë se i ka shkaktuar shumë dëme demokracisë shqiptare.

Ndërkohë, ish-kryeministri Sali Berisha ka zbuluar se drejtori i shërbimeve sekrete në SHBA, ka parë dosjen e tij për shpalljen non-grata. Ai thotë se pasi ka parë dosjen për politikanët e Ballkanit, për ish-kryeministrin nuk është gjetur asnjë fakt.

Gjithashtu, ish-kryeministri thotë se nëse nuk do të ishte përjashtuar nga PD-ja, do të zhvillonte një “projekt” me reagime ndaj shpalljes non-grata nga SHBA-të.