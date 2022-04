Rama: Nëse Berisha drejton Grupin Parlamentar të PD-së ne do ndërpresim marrëdhëniet me atë parti

Në fjalën e tij për proçedurën e zgjedhjes së Presidentit, Rama u ndal edhe tek roli i Sali Berishës brenda Partisë Demokratike.





Rama e cilësoi Berishën si person të vdekur politikisht dhe institucionalisht, por nëse Berisha merr drejtimin e Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, PS do të ndërpresi çdo marrëdhënie me atë parti

“Fiksoni dy gjera: Me Saliun në nuk kemi punë, për ne ai është i vdekur politikisht dhe institucionalisht. Me të vdekurin që e keni në mes të shtëpisë ne mos na ngatërroni.

Ne nuk e zgjedhim se kush e zgjedh grupin paralmentar të PD, nëse atë e drejtoin një i vdekur në ndërpresim çdo marrëdhënie”.

Do shkoni më keq më keq do shkoni, Se mua më daklin fjalët. Ju jeni të gjithë të zgjedhur këtu, jeni shprehje e nnjë vullneti. Ata që ju kanë zgjedhur nuk do t;ju zgjidhnin nëse do ta dinin se ju do t’ia punonit kështu.

Ne do të ta bëjmë përpjekjen tonë, por duhet të keni të qarta dy gjëra. E para Saliu për ne është i vdekur, kuptohet politikisht dhe institucionalisht. Biologjikisht i uroj jetë të gjatë. Me të vdekurin që e keni në mes të shtëpisë ne mos na përzieni. Nëse ju drejtoheni nga një i vdekur ne me Partinë Demokratike do të ndërpresim çdo marrëdhënie”, tha Rama.