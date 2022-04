Rusia rrit presionin ndaj Perëndimit/ Teston raketën bërthamore që Putin e quan ‘më të mirën në botë’ (VIDEO)

Në një shfaqje fuqie dy muaj pas sulmit të saj ndaj Ukrainës, Rusia testoi një raketë të re balistike ndërkontinentale me aftësi bërthamore, për të cilën presidenti Vladimir Putin tha të mërkurën se do t’i bënte armiqtë e Moskës të ndalonin dhe të mendonin.

Today at 15:12 Moscow time, Sarmat, land-based intercontinental ballistic missile, was successfully launched from a silo at the Plesetsk state testing cosmodrome in Arkhangelsk Region. pic.twitter.com/xLsAUIDdIX

— Минобороны России (@mod_russia) April 20, 2022