Sëmundjet e tiroides, gjithçka për t’u kujdesur

Gjëndra tiroide është një gjëndër e rëndësishme endokrine në trupin e njeriut dhe prodhon dy hormone shumë të rëndësishme, T3 dhe T4, të cilët kontrollojnë funksionet tona të rëndësishme.





Kur funksionon siç duhet, dhe struktura e tij nuk ndryshon, ne e injorojmë atë plotësisht. Por kur funksioni ose struktura e tij prishet, na e bën jetën të vështirë.

Funksioni i tij normal është i nevojshëm për funksionimin normal të të gjithë organizmit tonë dhe çrregullimi i tij manifestohet me bezdi sistematike subjektive dhe gjetje objektive.

Krahas prishjes së funksionit të saj, ka edhe probleme në strukturën e saj (struma, nyje etj.) që zakonisht nuk paraqesin një shqetësim të rëndë subjektiv, i cili do ta çojë pacientin tek mjeku. Për këtë arsye, kontrolli, kur kryhet, duhet të ketë të bëjë si me funksionimin ashtu edhe me strukturën e tij.

Sëmundjet e tiroides lidhen me funksionin e saj, hipertiroidizmi dhe hipotiroidizmi, dmth rritja ose pakësimi i prodhimit të hormoneve të saj dhe mund të bashkëjetojnë ose jo me një çrregullim të strukturës së tiroides, p.sh. struma nodulare.

Mjekja thekson probleme të veçanta që kërkojnë vëmendje dhe vigjilencë.

Tiroidja dhe shtatzënia

Gratë, gjatë shtatzënisë, monitorojnë funksionin e tiroides në intervale të rregullta sipas udhëzimeve të mjekut. Nëse ka ndonjë problem para shtatzënisë, ata informojnë mjekun e tyre, para shtatzënisë ose kur të konstatohet, sepse mund të ketë nevojë të rregullohet trajtimi.

Tiroiditi subakut

Një gjendje e lehtë por beninje që zakonisht shfaqet me temperaturë të lartë, dhimbje të forta në zonën e qafës nga jashtë, e cila reflektohet në vesh dhe është për shkak të një virusi. Diagnoza dhe trajtimi shpesh vonohen sepse japin përshtypjen e një infeksioni të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes.

Hipertiroidizëm i rëndë dhe hipotiroidizëm me manifestime nga sistemi kardiovaskular. Keni nevojë për informacion për marrjen e barnave antiaritmike, ose jodit.

Ënjtje (nyje) në tiroide

Ënjtja e tiroides (nyjat) shpesh gjendet aksidentalisht ose pas palpimit. Në çdo rast, kontaktoni endokrinologun tuaj në mënyrë që ai t’ju drejtojë drejt dhe të marrë trajtimin e duhur rast pas rasti. Në çdo rast, theksoj se sëmundjet e tiroides janë të zhvilluara mirë dhe trajtimi i tyre në kohë na mbron nga problemet e ardhshme.

Për mendimin tim, pyetja e arsyeshme, sa shpesh dhe kur bëjmë testin e tiroides, përgjigja është:

Në lidhje me kontrollin hormonal:

Në lindje (kjo ndodh automatikisht në të gjitha lindjet).

Në fëmijëri, nëse pediatri ka indikacione.

Në adoleshencë

Në shtatzëni

Në moshën madhore, në varësi të indikacioneve klinike.

Në të njëjtën kohë, kërkohet një vlerësim klinik, si dhe një palpim të tiroides për të kontrolluar strukturën e saj dhe për të gjeturat e ultrazërit të tiroides.

Trajtimi i njerëzve është i individualizuar, duke marrë seriozisht parasysh moshën, gjininë dhe sëmundjet bashkëekzistuese.

Ka disa simptoma që mund të lidhen me gjëndrën tiroide dhe duhet të merren parasysh dhe të konsultohen nga një specialist.

Ndryshimi i peshës

Takikardi – aritmi

Lodhje intensive, nervozizëm, letargji, paqëndrueshmëri emocionale

Çrregullimi i ciklit tek femrat

Çrregullime gastrointestinale

Ënjtje në zonën e qafës (qafës)