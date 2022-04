Shpërblimet, FSHF “gënjen” klubet me çikërrima/ Nga Superiorja te Kategoria e Dytë, fituesit marrin shifra si para 20 viteve

Armand Duka u zgjodh për të gjashtën herë radhazi si president i Federatës së Futbollit Shqiptar. Gjatë dy dekadave të fundit në futbollin tonë janë rritur shumë zëra, si investimet, infrastruktura e stadiumeve dhe e zyrave, por edhe gjobat. E vetmja gjë që s’ka pësuar rritje në epokën “Duka” në futbollin shqiptar janë shpërblimet për fituesit e aktiviteteve që organizon FSHF.





E habitshme është se si nga viti 2002 e deri më sot politika e shpërblimeve për fituesit ka mbetur në vendnumëro. Mbase kjo politikë i shkon për shtat vetë qeverisë së futbollit në vend që të mos shpenzojë më shumë për këtë aspekt, gjersa nga faktorët dhe aktorët askush nuk e ngre zërin apo të parashtrojë dhe propozojë për rritje të shpërblimeve.

Gjatë këtyre dy dekadave janë kryer dhjetëra asamble vjetore apo takime formale dhe informale mes zyrtarëve dhe drejtuesve të lartë të FSHF me presidentët dhe drejtuesit e klubeve të futbollit, por në asnjë rast nuk ka pasur ankesa për shpërblimet e ulëta që jep FSHF për fituesit.

Po të shikosh gjobat që shpërndan Komisioni i Disiplinës gjatë një sezoni, del se FSHF arkëton më shumë nga shpërndarja e fletëgjobave javore ndaj klubeve sesa çeku vjetor i shpërblimeve për fituesit. Premiot që jep federata për fituesit nuk janë aspak inkurajuese për klubet, pasi presidenti fitues nuk rimburson asgjë nga investimi që ka bërë në fillim të sezonit, ndonëse ngre trofe në fund të edicionit.

Ankohemi për shuma qesharake për fituesit e kategorive të ndryshme në futbollin shqiptar, por nuk duhet të harrojmë edhe diçka, se në vendin tonë luhet edhe për një trofe që nuk të dhuron asgjë, siç është Superkupa e Shqipërisë.

Ky trofe organizohet nga FSHF, që administron edhe biletat e ndeshjes, ndërsa fituesi mjaftohet thjesht me një kupë të ngjashme me ato të “Tregut Çam”, si dhe me “teneqet” që varin lojtarët në qafë. Ekipi kampion në Kategorinë Superiore shpërblehet me 100 milionë lekë të vjetër, shumë të cilën fituesi nuk mund të heqë as rrogën vjetore të një prej “yjeve” të skuadrës. Fituesi i Kupës përfiton 50 milionë lekë të vjetër nga FSHF. Ndërsa vlerat vijnë duke u zvogëluar me kalimin nga një kategori në tjetrën.

KUPA E SHQIPËRISË – Formula e Kupës së Shqipërisë është një tjetër aspekt që duhet të ndryshojë krahas shpërblimeve, pasi me formatin aktual kemi katapultim ekipesh të veçanta deri në gjysmëfinale.

E mira do të ishte që Kupa t’i nënshtrohej shortit në çdo tur, në mënyrë që ta bënte më tërheqëse, më të paparashikueshme dhe të pallogaritshme për klubet. Shembull për t’u marrë në konsideratë mund të jetë formati që u përdor vitin e shkuar, kur për shkak të pandemisë, Kupa u zhvillua çdo raund me ndeshje teke dhe me short.

SHPËRBLIMET QË JEP FSHF PËR FITUESIT

KATEGORIA SUPERIORE

100 MILIONË LEKË (TË VJETËR)

KUPA E SHQIPËRISË

50 MILIONË LEKË

SUPERKUPA E SHQIPËRISË

0 LEKË

EKIPI “FAIR PLAY” NË SUPERIORE

15 MILIONË LEKË

KATEGORIA SUPERIORE U-21

10 MILIONË LEKË

KATEGORIA E PARË

30 MILIONË LEKË

KATEGORIA E DYTË

20 MILIONË LEKË

KAMPIONATI I FEMRAVE

10 MILIONË LEKË

KUPA E FEMRAVE

2 MIJË EURO

KAMPIONATI U-17

2 MILIONË LEKË

KAMPIONATI U-19

3 MILIONË LEKË

KUPA U-17

500 MIJË LEKË

KUPA U-19

500 MIJË LEKË

