Si po rrëmbehen fëmijët në Greqi/ Zhdukja misterioze e vajzës 15 vjeçare dhe rreziku real nga banda ‘Djemtë e Dashuruar’

Orgnaizat e cila merret me ruajtjen e fëmijëve ‘Buzëqeshja e Fëmijës’, dhe drejtori i saj Kostas Giannopoulos, po i bien “kambanës së rrezikut ” për zhdukjen e 15-vjeçares Fotini nga Peristeri i Greqisë.





Adoleshentja duket se është në rrezik pasi ka gjasa që të jetë joshur nga një rrjet i trafikut të qenieve njerëzore.

Fotini Giannopoulou ka flokë gështenjë, sy kafe, lartësi 1.60 dhe ka një peshë normale. Ditën kur u zhduk ajo kishte veshur një xhaketë të zezë, dollakë nike gri të errët dhe atlete të zeza Nike.

Kostas Giannopoulos, bëri një apel publik për 15-vjeçaren e zhdukur. Ai kërkoi të flasin ata që dinë diçka pasi siç theksoi, e mitura është përfshirë në një qark të rrezikshëm, ku personat që e përbëjnë atë njihen jashtë vendit si “djemtë e dashuruar”.

“Është një zhdukje e rrezikshme dhe e them sepse ne zakonisht nuk nxjerrim urdhër, por del me vendim prokurorie. Ajo supozohet të jetë larguar vullnetarisht, por është e rëndësishme. Ajo është me disa persona që janë të rrezikshëm. “Ne e dimë se këto qarqe po përdorin të rinjtë për një sërë arsyesh”, tha ai për Alpha News.

Njëkohësisht ai tha se “ dy zonja e kanë marrë dhe supozohet se ka takuar dikë. Nuk shkoi me forcë. Ajo u largua me “vullnetin” e saj. Ata i dhanë asaj premtime të ndryshme si dashuria dhe gjithçka tjetër që dëshiron një fëmijë”.

“Nuk do t’i lëmë të ikin asnjë sekondë , sepse në të kaluarën kemi humbur fëmijë nga kjo situatë. Ata janë të njohur, jashtë vendit quhen “djem të dashuruar “.“Që shesin dashurinë ”, shtoi më pas presidenti i ‘Buzëqeshjes së Fëmijës’.

AMBER ALERT – ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, 15 EΤΩΝ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ. Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε ☎️ 116000https://t.co/o27CGXfymS — Amber Alert Hellas | Greece (@Amber_Alert_GR) April 20, 2022

Çfarë janë ‘Djemtë e dashuruar’

Djemtë e dashuruar janë trafikantë njerëzish që zakonisht punojnë duke u përpjekur që vajzat ose djemtë e rinj të bien në dashuri me ta. Ndonjëherë ata manipulojnë të rinjtë në mënyra të tjera. Pasi të kenë viktima nën ndikimin e tyre, ata i shfrytëzojnë ato, për shembull në industrinë e seksit.

Tradicionalisht, një djalë i dashuruar josh vajza dhe djem të rinj, të pambrojtur për një kohë të gjatë në mënyrë që t’i shfrytëzojë seksualisht më vonë. Kjo praktikë po përdoret gjithnjë e më pak. Në ditët e sotme, ‘Djemtë e Dashuruar’ kërcënojnë viktimat e tyre, duke përdorur shpesh shantazhe dhe dhunë.

Interneti dhe mediat sociale po luajnë një rol në rritje në këtë fenomen. Për shembull, mediat sociale u mundësojnë ‘Djemve të Dashuruar’ të kontaktojnë viktimat e tyre dhe të mbledhin informacione rreth tyre.

Njoftimi i organizatës ‘Buzëqeshja e Fëmijës’

“Më datë 19.04.2022 në orën 19:00 është zhdukur nga Peristeri, se Fotini Giannopoulou , 15 vjeçe. Ka prova të forta se siguria e të miturës është në rrezik, pasi ajo ka gjasa të jetë e bllokuar në një situatë të rrezikshme nga e cila nuk mund të shpëtojë. “Buzëqeshja e Fëmijës” është njoftuar për zhdukjen e të miturës Fotini, më datë 20.04.2022 dhe ka vazhduar menjëherë me aktivizimin e mekanizmit AMBER ALERT HELLAS.

Kushdo që ka ndonjë informacion, ju lutemi të kontaktojë me “Buzëqeshja e Fëmijës” në telefon 24 orë në “European Hotline për Zhdukjet 116000”, në të gjitha Drejtoritë e Policisë së vendit por edhe përmes aplikacionit Missing Alert ku ka informacion live për zhdukjen”, thuhet në njoftimin e Buzëqeshjes së Fëmijës.