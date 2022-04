“Të… motrën o kryeministër!”/ Policia i ndërpreu koncertin, Stresi shpërthen në të shara live (VIDEO)

Reperi Arkimed Lushaj, i njohur me emrin e artit si Stresi, ishte i ftuar në një nga lokalet e kryeqytetit, ku me sa duket ka ndodhur një situatë e pakëndshme kur ai u ngjit në skenë për të performuar.





Policia ka ndërhyrë për të ndërprerë koncertin e reperit të njohur pasi ai nisi të performonte në skenë. Vetë reperi u thotë fansave se arsyeja e ndërprerjes së koncertit ishte ardhja e policisë, ku nuk munguan as të sharat drejt tyre nga ana e Stresit.

Reperi ishte mjaft i revoltuar dhe pas lajmërimit që bëri në koncert për shkakun e ndërprejes së performancës së tij, ai realizoi një video live në rrjetet sociale. Stresi sqaroi gjatë videos të gjithë ngjarjen, ku sipas tij policia ndërpreu koncertin për shkak se do të perfomonte ai. Më tej si shpërtheu në të shara.

“Në momentin e parë që ka kënduar këngëtari i parë dhe ajo goca, unë do të këndoja në orën 23:30 edhe është mbajtur hapur deri në 00:00 pubi. Edhe në momentin e parë që është dhënë lajmërimi që unë dal në orën 23:30 për të kënduar, ka hyrë policia e shtetit dhe ka fikur muzikën. Në hypëm në skenë s’na u rr*jt k**i për policinë, sepse është filmuar çdo gjë. Hypëm në skenë e kënduam pak shoë live por ata që kanë folur edhe kanë bërë skema, po ju them vetëm një gjë: Unë jam Arkimed Lushaj, unë siç po flas live jam edhe te lagja, e dinë të gjithë sepse uën jam 24 orë nëpër Tiranë. Të q***a motr*n o kryeministër, o Kryetar Bashkie ti Erion Veliaj ty do të të q* gruan, atë grua k**vë se më keni kapur me nerva sonte. Edhe kush ju ka dhënë urdhër që kur të dal unë në skenë të mbyllet Cinco Cavalli, ta q**a gruan *******.

Unë jam Arkimed Lushaj, djali i Sali Lushës edhe rri te vila Gold, tek Selvia. Ti more shef k**vë që ke dhënë urdhër që të mbyllet koncerti, ta q* gruan. Nuk e kam në natyrë të shaj live, por kështu siç shaj live shaj edhe live. Sepse kam 14 vite që këndoj, ishin 3000 veta sonte. Nuk e di çfarë keni me mua personalisht ju policia e shtetit, me policë të thjesht nuk kam asnjë punë sepse ata bëjnë çfarë ju thonë shefat. Me shefat e komisariati s’kam punë, repsekte, sepse nuk mund të shaj çdo polic sepse kam edhe kushërinjtë e mi policë”, shprehet Stresi gjatë videos.