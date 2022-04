U nis në Kosovë për Pashkë dhe u përplas me kamionin! Kush ishte Donika Nikollbibaj, e cila nuk ia doli të mbijetonte

Nuk ia doli të mbijetonte. Lëndimet e marra në aksidentin e së shtunës ishin shumë të rënda. Donika Nikollbibaj, 24 vjeç, e përfshirë në një aksident trafiku në Padernello di Paese, në provincën e Trevisos në Itali, vdiq dje në spital. Siç shkruan shtypi në Itali, transmeton Gazeta Express, e ndjera kishte marrë rrugë bashkë me motrën e saj Monikën për të ardhë në Kosovë për festën e Pashkëve, por makina e tyre u përplas ‘kokë më kokë’ me një kamion.





E reja, e cila prej vitesh jetonte në San Michele all’Adige, në Trentino, po kthehej në Kosovë me motrën e saj për të kaluar Pashkët me familjen e saj. Ato po përballeshin me një rrugë të gjatë për t’u kthyer në shtëpi.

Makina me të cilën udhëtonin dy vajzat e drejtuar për në aeroportin e Trevisos, është përplasur kokë më kokë me një kamion, rreth orës 6:30 të mëngjesit të ditës së shtunë.

Makina u përplas me një kamion Iveco, i drejtuar nga një transportues venecian 35-vjeçar, që vinte në drejtim të kundërt të udhëtimit, nga Treviso në Castelfranco Veneto.

Në përplasjen e dhunshme dy të rejat kanë ngecur mes çarçafëve të makinës, e cila ka përfunduar në një kanal jashtë rrugës.

Pamje nga aksidenti

Te 24-vjeçarja e cila studionte në Universitetin e Veronës dhe punonte në Trento, u shfaqën menjëherë lëndime shumë të rënda.

Vdekja ndodhi në spitalin Ca ‘Foncello, ku ajo ishte e shtruar në gjendje shumë të rëndë që prej së shtunës, deri dje kur ndërroi jetë në reanimacion.

Motra 25-vjeçare që udhëtonte me të ka pësuar lëndime të lehta dhe tashmë është liruar, ndërsa transportuesi, dëshmitar i drejtpërdrejtë i aksidentit, ka shpëtuar pa lëndime, raportojnë mediat italiane, transmeton Gazeta Express.

Sipas hetimeve të para të policisë së Trevisos, aksidenti është shkaktuar nga një dhimbje e papritur e 24-vjeçares tashmë të ndjerë që drejtonte Polo-n duke dalë në korsinë e kundërt.

Donika Nikollbibaj

E diplomuar në Universitetin e Veronës, Donika Nikollbibaj jetonte prej pesë vitesh me familjen e saj në San Michele all’Adige në provincën e Trentos dhe ishte me kombësi kosovare, vijon shtypi italian.

Donika ndoqi Universitetin e Veronës dhe punoi me kohë të pjesshme në Mediaworld në Trento për të paguar studimet e saj. Pas diplomimit donte të bënte master.

Ishte një vajzë shumë bujare, në vitin 2020 në profilin e saj në Facebook shkruante t’i dhuruar flokët e saja për bamirësi./Express