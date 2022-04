50 vite nga “Watergate”/ Përgjime, mbyllje gojësh, intriga! Del seriali për skandalin më të madh në historinë e SHBA-ve

Pesëdhjetë vjet pas skandalit Watergate, një serial dhe ekspozitë e re televizive eksploron ngjarjet që çuan në një nga krizat më të mëdha politike në historinë e SHBA-së, shkruan Diane Bernard.





Ky vit shënon 50-vjetorin e skandalit më famëkeq politik të Shteteve të Bashkuara: Watergate. Për të shënuar jubileun, një seri e re televizive dhe një ekspozitë artistike zbulojnë një ringjallje të krijimtarisë mbi turpin kombëtar, i cili filloi me një vjedhje në qershor 1972 të selisë së Komisionit Kombëtar Demokratik në Uashington, ndërtesën e zyrës Watergate të DC. Policia i kapi hajdutët në flagrancë, duke çuar në një hetim që zbuloi abuzime të mëdha të pushtetit në administratën e presidentit republikan Richard Nixon.

Në shtrirje shekspiriane, skandali, i cili përfshinte përgjime, paratë për “mbyllje gojësh” dhe regjistrime të fshehta të kasetave të Shtëpisë së Bardhë, çoi në krizën më të rëndë kushtetuese të SHBA-së që nga Lufta Civile. Dorëheqja e Nixon-it dy vjet më vonë ndryshoi përgjithmonë politikën e SHBA dhe pozitën e kombit në botë.

Që atëherë, rënia e Nixon-it ka frymëzuar vepra arti nga një sërë krijuesish, nga Alan J Pakula i vitit 1976 All the President’s Men, filmi më i hershëm në zhanër, te Nixon i Oliver Stone (1995) dhe Gaslit i Robbie Pickering, një serial i ri televiziv që do të shfaqet premierë në StarzPlay më 24 prill.

“Ka diçka në cilësitë e errëta të Nixon-it që ende provokon imagjinatën”, David Greenberg

“Ka qenë një terren pafundësisht pjellor për televizionin, filmat, artin pamor, humorin, madje edhe muzikën”, thotë David Greenberg, historian kulturor dhe autor i “Hija e Nixon-it”: Historia e një imazhi. “Ka diçka në lidhje me cilësitë e errëta të Nixon që ende provokon imagjinatën”, shton ai.

Gaslit përkon gjithashtu me një ekspozitë në Galerinë Kombëtare të Portreteve në Uashington, DC, Watergate: “Portrete dhe Intriga”, e hapur deri më 5 shtator. Dhe këtë vjeshtë, HBO pritet të transmetojë The White House Plumbers nga producentët e Veep, me Woody Harrelson si E Hoëard Hunt dhe Justin Theroux si G Gordon Liddy, dy organizatorët pas vjedhjes së DNC.

Pra, çfarë është ajo që i pengon krijuesit të kthehen në “pusin” e Watergate? Sipas krijuesit të Gaslit, Robbie Pickering, të paktën është shansi për t’i dhënë një “kuptim modern” skandalit. Ai donte të fokusohej te sinjalizuesit tragjikë, që janë zbehur nga qendra e vëmendjes – veçanërisht Martha Mitchell (luajtur nga Julia Roberts), gruaja e Prokurorit të Përgjithshëm John Mitchell (luajtur nga Sean Penn).

Seria me tetë pjesë e Pickering vjen nga një sy më i “regjur” se versionet e mëparshme të ekranit. Ai thotë se ai dhe brezi i tij nuk kanë njohur kurrë një administratë presidenciale të pakorruptuar amerikane. Pas dorëheqjes së Nixon-it, stafi i Presidentit Ronald Reagan u kap duke bërë dërgesa të paligjshme armësh në Iran për të financuar militantët Contra të Nikaraguas në vitin 1986, viti kur lindi Pickering. Skandalet presidenciale vazhduan deri në hetimin aktual të pengimit të drejtësisë nga Presidenti Donald Trump.

“Llojet e filmave dhe tregimeve të reja për këtë periudhë marrin vërtet cilësinë e heronjve mitologjikë dhe zuzarëve,” i tha ai BBC Culture. “Por është me të vërtetë kjo histori e zakonshme. Dhe duke treguar disa nga njerëzit më pak të njohur, ju me të vërtetë kuptoni se sa njerëz ishin shumë keqbërës dhe sa kompleksë ishin shumë heronj.”

Pickering e bazoi serinë e tij pjesërisht në podcastin “Slow Burn Watergate” të Slate të vitit 2018, duke përdorur qasjen skeptike të atij programi ndaj institucioneve amerikane dhe duke përshkruar kulturën aftësuese të Nixon: Në Gaslit, ne kurrë nuk e shohim presidentin në ekran, vetëm miqtë e tij rrëqethës që përpiqen të përdorin burokracinë si kamulfim, lidhjen e Niksonit me vjedhjen. E gjithë kjo mes një atmosfere fanatizmi dhe seksizmi të rastësishëm të kohës!

Pickering ringjall imazhin e Martha Mitchell dhe personazheve të tjerë që nuk morën kurrë trajtimin e heroit më parë, duke përfshirë gruan e këshilltarit të Shtëpisë së Bardhë John Dean, Mo (luajtur nga Betty Gilpin), madje edhe Frank Wills (Patrick R Walker), roje sigurie afrikano-amerikan, i cili raportoi i pari vjedhjen e “Watergate”.

Por, Gaslit është me të vërtetë historia e Mitchell-it dhe është një histori që të mundon zemrën. Me një model flokësh të viteve 1970, Mitchell e Julia Roberts është e rrethuar nga dekori dhe ornamentet e viteve 70: apartamenti i saj luksoz Watergate është i lyer me ngjyrë kafe të djegur, me pajisje kuzhine avokado dhe një dhomë ndenjeje të rrethuar me kangjella, me mure me panele dhe një bar të lagur, shumë të përhapur në atë kohë. Si një socialiste e hapur republikane, Mitchell ishte e njohur për pirjen dhe thirrjen e gazetarëve me thashetheme politike dhe informacione që ajo merrte nga dëgjimi i bisedave telefonike të të shoqit ose duke parë dokumentet që ai mbante në zyrën e tij.

Kur John Mitchell u emërua kryetar i Komisionit të Nixon-it për të rizgjedhur Presidentin, ose CREEP siç u bë e njohur më vonë, për fushatën presidenciale të vitit 1972, Martha filloi të transmetonte dyshimet e saj se Nixon po lëshonte një thes me “mashtrime të pista” për t’i sulmuar armiqtë dhe kundërshtarët demokratë.

Dhe veprimet e saj kanë pasoja tragjike. Gjatë javës së depërtimit në Watergate, John i kërkon Martës të qëndrojë në një hotel në Kaliforni – të mos pushojë, siç thotë ai, por që ajo të mos mësojë për krimin dhe të mos flasë me shtypin. Pas shpine, ai urdhëron një truproje që ta mbajë larg telefonit dhe gazetave.

Julia Roberts, me pizhame dhe rroba banjo, është e tmerruar nga ajo që po ndodh rreth saj. Ajo përpiqet të thërrasë një gazetar për ndihmë dhe truproja e nxjerr telefonin nga muri për ta ndaluar. Kur ajo përpiqet të arratiset, roja e kap atë dhe e rreh teksa ajo përplaset në një tavolinë kafeje prej xhami. Tashmë e mavijosur, ai e agravon situatën më shumë pasi i injekton një qetësues për ta mbajtur nën kontroll.

E mbajtur e burgosur për më shumë se një javë, Marta e Roberts është rrëzuar plotësisht përsa i përket guximit, pasi fuqia e saj, zëri i saj është mbytur përgjithmonë. Miqtë e Niksonit i thonë shtypit se ajo ka një problem me pijen dhe po rikuperohet në një shtëpi psikiatrike. E djegur nga i shoqi dhe e diskredituar nga qeveria më e fuqishme në botë, në episodin e shtatë, socialitja dikur e gjallë bëhet një fantazmë e vetvetes së saj të mëparshme.

Intriga dhe mosfunksionimi i “Watergate” është ajo që shpesh i shtyn artistët të ritregojnë këtë sagë

Sipas Pickering, Gaslit ka të bëjë me mënyrën se si marrëveshjet e fshehta në korrupsion në shkallë personale dhe kombëtare mund të shkatërrojnë marrëdhëniet ose t’i lidhin ato së bashku. “Është si një granatë që shpërthen,” thotë ai. “Bashkëfajësia e John Mitchell me Nixon shkatërroi vërtet martesën e tij”, ashtu siç shkatërroi besimin e kombit në presidencën.

Intriga dhe mosfunksionimi i “Watergate” është ajo që shpesh i shtyn artistët të ritregojnë këtë sagë, sipas regjisorit Andreë Fleming, filmi i të cilit “Dick”, i vitit 1999 është një nga farsat më qesharake kinematografike të Watergate. Fleming-u dhe partnerja e shkrimtarit Sheryl Longin kërkuan të gjithë filmat dhe librat ekzistues të Watergate gjatë shkrimit të skenarit. “Kishte kaq shumë momente qesharake në realitet që na u desh të rrafshonim,” thotë ai për BBC Culture, saqë në skenar, u shkrua lehtësisht një ndjenjë e egër rreth dy adoleshentëve të luajtur nga Michelle Ëilliams dhe Kirsten Dunst, të cilët pa e ditur bëhen zemra dhe shpirti i skandalit “Watergate”.

Anti-heroi i fundit

“Ne ishim të frymëzuar patjetër nga faktet,” thotë Fleming. “Nixoni ishte një personazh tragji-komik, rënia e tij erdhi nga egoja dhe vetë-mashtrimi i tij.” Të dy, Fleming dhe Pickering marrin guximin me faktet rreth Watergate për të rritur dramën dhe absurditetin e skandalit dhe, në rastin e Pickering, një ndjenjë degradimi moral. Por Harry Shearer, zëri i Montgomery Burns dhe Ned Flanders, ndër të tjera, në The Simpsons, krijoi serialin e tij në internet “Nixon’s The One!”, sepse “faktet janë shumë të mëdha më vete”, thotë ai.

“Nixon është i vetmi!” përshkruan Shearer-in si Nixon-in dhe lojtarë të tjerë që interpretojnë dialogun e marrë drejtpërdrejt nga kasetat e disponueshme publikisht të Nixon-it në Shtëpinë e Bardhë – me gjithë racizmin, antisemitizmin dhe paranojën e tyre të ekspozuar. Shearer është një “Nixonphile” i vetëshpallur që po parodizon presidentin në hije që nga vitet 1960. “Nixon është anti-heroi i fundit shekspirian,” i tha ai BBC Culture. “Ai është një përzierje e jashtëzakonshme vesesh dhe virtytesh si personazh, gjë që i bën artistët të vazhdojnë të kthehen”, shtoi Shearer.

Oliver Stone, regjisori i filmit të vitit 1995, Nixon, do të pajtohej me Shearer. Në një intervistë, Stone tha se ishte i detyruar të bënte një prezantim realist të “njeriut të torturuar dhe të brengosur”, siç e përshkruan kritiku i filmit Roger Ebert, Richard Nixon i Stone, të luajtur nga Anthony Hopkins. Regjisori tha se ai përdori skandalin “Watergate” si një lloj MacGuffin për të shqyrtuar sjelljen tragjike të një njeriu.

Përfaqësimet e Niksonit janë gjithashtu të sjella në ekspozitën e re të “Watergate” të Galerisë Kombëtare të Portreteve, së bashku me karikaturat, fotografitë dhe prezantimet në media të përziera të figurave kryesore të skandalit. Ashtu si Pickering, kuratorja Kate Lemay donte t’i jepte një pasqyrë të re skandalit duke rehabilituar imazhin e Martha Mitchell. Piktura shumëngjyrëshe e artistes Jan De Ruth e vitit 1970 e “sinjalizueses shumë të rëndësishme” portretizon personalitetin e saj të sinqertë, thotë Lemay për BBC Culture.

De Ruth pikturon socialisten me një këmishë të verdhë të ndezur dhe flokë të verdhë të artë me një shkëlqim portokalli në sfond. Ngjyrat e zymta blu dhe jeshile i japin Mitchell një ndjenjë dinjiteti, “shumë më shumë se personalitetet e tjera në ekspozitë”, thotë Lemay.

Shumë prej portreteve janë nxjerrë nga koleksioni i madh i kopertinave të galerisë nga revista Time, një e përjavshme lajmesh amerikane e njohur në vitet 1970.

Karikatura e artistit George Giusti e vitit 1973 e John Mitchell në një shishe klori është veçanërisht tërheqëse. Ashtu si filmi vizatimor i Jack Davis i vitit 1973 i Nixon-it dhe rrethit të tij politik që hedhin fajin dhe drejtojnë gishtat nga njëri-tjetri ndërsa janë të mbështjellë me kasetë regjistrimi, korda telefoni dhe kufje – të gjitha të nxjerra në sytë e publikut. “Artistët tërhiqen nga intriga që na ofroi ky skandal. Ata pëlqejnë historitë e politikanëve që kanë bërë hapa të gabuar. Watergate ishte një gur prove”, thotë Lemay.

(Përkthyer dhe përshtatur në shqip nga BBC Culture)