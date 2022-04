ANALIZA/ Rikthimi i pushtimit, pse e ardhmja e rendit botëror varet nga lufta në Ukrainë? Roli i Shqipërisë

Presidenti rus Vladimir Putin ka deklaruar prej kohësh se Ukraina nuk ka ekzistuar kurrë si një vend i pavarur. Ish-republika sovjetike “as që është një shtet”, tha ai qysh në vitin 2008. Në një fjalim më 21 shkurt të këtij viti, ai shtjelloi, duke argumentuar se “Ukraina moderne u krijua tërësisht dhe plotësisht nga Rusia”. Ditë më vonë, ai urdhëroi forcat ruse të pushtonin Ukrainën. Ndërsa tanket ruse kalonin përtej kufirit ukrainas, Putini dukej se po vepronte mbi një qëllim të keq e të mbajtur prej kohësh: të fshinte Ukrainën nga harta e botës.





Ajo që e bëri pushtimin rus kaq tronditës ishte natyra e tij anakronike. Për dekada të tëra, ky lloj pushtimi territorial dukej se ishte një gjë e së shkuarës. Kishin kaluar më shumë se 30 vjet që kur një vend ishte përpjekur të pushtonte një vend tjetër të njohur ndërkombëtarisht (kur Iraku pushtoi Kuvajtin në 1990). Ky kufizim formoi bazën e sistemit ndërkombëtar: kufijtë ishin, në përgjithësi, të shenjtë.

Pajtueshmëria me normat e sovranitetit shtetëror – duke përfshirë nocionin se një vend mund të kontrollojë atë që ndodh në territorin e tij – nuk ka qenë kurrë perfekte. Por shtetet në përgjithësi janë përpjekur të respektojnë shenjtërinë e kufijve ose të paktën të ruajnë pamjen e tyre. Vendet mund të ishin të sigurta se nga të gjitha kërcënimet me të cilat përballeshin, një pushtim për të rishikuar kufijtë e tyre nuk kishte gjasa të ishte njëri prej tyre. Me një shkak kryesor të luftës që i është kushtuar kryesisht historisë, kjo markë e veçantë konflikti u bë më pak e zakonshme.

Tani, me pushtimin e Rusisë, norma kundër pushtimit territorial është testuar në mënyrën më kërcënuese dhe më të gjallë që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore. Lufta në Ukrainë të kujton një epokë të mëparshme, më të dhunshme. Nëse komuniteti global lejon Rusinë të nënshtrojë Ukrainën, shtetet mund të përdorin më shpesh forcën për të sfiduar kufijtë dhe mund të shpërthejnë luftëra, mund të rivendosen perandoritë e mëparshme dhe më shumë vende mund të sillen në prag të zhdukjes.

Sado shqetësues të jetë sulmi i Rusisë, pjesa tjetër e botës mund të mbrojë ende normën që Moska ka sfiduar. Komuniteti global mund të përdorë sanksionet dhe gjykatat ndërkombëtare për të vendosur kosto ndaj Rusisë për agresionin e saj flagrant dhe të paligjshëm. Ajo mund të bëjë presion për reforma në OKB në mënyrë që anëtarët e Këshillit të Sigurimit, përfshirë Rusinë, të mos mund të vënë veton ndaj një referimi në Gjykatën Penale Ndërkombëtare dhe në këtë mënyrë të pengojë aftësinë e këtij institucioni për të vendosur drejtësi. Një përgjigje e tillë do të kërkojë bashkëpunim dhe sakrifica, por ia vlen përpjekja. Në lojë është një nga parimet bazë të së drejtës ndërkombëtare: integriteti territorial i shteteve.

PATRULLA KUFITARE

“Vdekja e shtetit”, siç e kam quajtur fenomenin, është humbja formale e një shteti të kontrollit mbi politikën e jashtme ndaj një shteti tjetër. Me fjalë të tjera, kur një vend pranon se nuk mund të veprojë më i pavarur në skenën botërore, ai në fakt pushon së qeni shteti i tij. Në fillim të epokës së shtetit modern, mbizotëronte një shkak i vdekjes shtetërore: trauma me forcë të mprehtë. Nga viti 1816 deri në vitin 1945, një shtet zhdukej nga harta e botës, mesatarisht çdo tre vjet – një fakt edhe më alarmues duke pasur parasysh se kishte rreth një të tretën më shumë shtete në atë kohë sa ka tani. Në atë periudhë, rreth një e katërta e të gjitha shteteve pësuan një vdekje të dhunshme në një moment ose në një tjetër. Kryeqytetet e tyre u plaçkitën nga ushtritë armike, territori i tyre u aneksua dhe ata nuk mund të vepronin më të pavarur në skenën botërore.

Vendet e vendosura midis rivalëve ishin veçanërisht të ndjeshme ndaj marrjes nën kontroll. Nga viti 1772 deri në 1795, Polonia u shkatërrua nga Austria, Prusia dhe Rusia. Polonia u zhduk plotësisht nga harta e Evropës për më shumë se një shekull. Paraguai pësoi një fat të ngjashëm në 1870, kur humbi një luftë kundër Argjentinës dhe Brazilit. Në fillim të shekullit të njëzetë, Japonia aneksoi Korenë pas një sërë luftërash gadishullore me Kinën dhe Rusinë.

Përveçse kishte një vendndodhje fatkeqe, mungesa e lidhjeve të forta diplomatike me fuqitë koloniale ishte një tjetër pararojë e rrezikut për shtetet e cenueshme. Marrëdhëniet tregtare nuk mjaftonin. Në shekujt e tetëmbëdhjetë dhe nëntëmbëdhjetë, vendet afrikane dhe aziatike që kishin nënshkruar marrëveshje tregtare me fuqitë perandorake si Franca dhe Mbretëria e Bashkuar kishin më shumë gjasa të vdisnin sesa vendet në Amerikën Latine dhe Lindjen e Mesme që, duke pasur lidhje më të forta dhe më formale, pritën konsullatat dhe ambasadat nga të njëjtat fuqi koloniale. Kishte, me fjalë të tjera, një hierarki njohjeje që sinjalizonte se cilat shtete shiheshin si pushtime legjitime dhe cilat jo. Mbretëria e Bashkuar, për shembull, nënshkroi traktate me shtetet indiane parakoloniale nga Sindh në Nagpur në Punjab, të cilat shumë udhëheqës indianë i shihnin si një njohje të shtetësisë. Por britanikët nuk ndërmorën kurrë hapin tjetër për krijimin e misioneve diplomatike në këto shtete – një gjë e vogël që shpesh ishte një prelud i pushtimit.

Ngadalë por me siguri, disa liderë filluan të tërhiqen kundër praktikës së pushtimit. Në fillim të shekullit të njëzetë, presidenti i SHBA Woodrow Wilson u shfaq si një ithtar i integritetit territorial. E fundit nga Katërmbëdhjetë Pikat e Wilson-it, e zbuluar kur Lufta e Parë Botërore përfundoi, i referohej veçanërisht mbrojtjeve për shtetet që i përkisnin Lidhjes së Kombeve, të cilat ai mendonte se mund të ofronin “garanci reciproke të pavarësisë politike dhe integritetit territorial për shtetet e mëdha dhe të vogla. .” Për të qenë të sigurt, angazhimi i Wilson për vetëvendosje ishte i kufizuar në kombet evropiane; ai favorizoi pavarësinë për polakët, por nuk iu përgjigj lutjeve për mbështetje nga egjiptianët dhe indianët. Për më tepër, mbrojtja e tij e integritetit territorial u bë më e lehtë nga fakti se në kohën kur Wilson u bë president, Shtetet e Bashkuara kishin përfunduar pushtimet e veta territoriale, duke përfshirë marshimin e tyre drejt perëndimit dhe kapjen shoqëruese të tokave indigjene amerikane; ajo nuk kishte më ambicie të qarta për të marrë territore shtesë. Megjithatë, Wilson ndihmoi që norma kundër pushtimit territorial të zërë rrënjë.

LUFTA NË UKRAINË MUND TË ÇOJË NË PËRDORIMIN E FORCËS PËR TË NËNSHTRUAR VENDET E TJERA

Pasardhësit e Wilson-it vazhduan traditën e kundërshtimit të rrëmbimeve territoriale. Në vitin 1935, presidenti Franklin Roosevelt, për shembull, shprehu kundërshtim të fortë ndaj marrjes së Etiopisë nga Italia dhe madje ishte i gatshëm të vononte aleancën me Bashkimin Sovjetik në fillim të Luftës së Dytë Botërore, sepse Moska kërkoi që nënshtrimi i saj i shteteve baltike të njihej si legjitime. Megjithatë, përkushtimi i Roosevelt-it ndaj normës, si ai i Wilson-it, nuk ishte absolut; Roosevelt-i më parë ishte i gatshëm, për shembull, të njihte pushtimin e Austrisë nga Gjermania nëse do të kufizonte luftën në Evropë.

Fundi i Luftës së Dytë Botërore paralajmëroi një epokë të re. Në dekadat që pasuan, praktika e pushtimit të territorit nuk u shua plotësisht; dëshmitar i marrjes së Vietnamit të Jugut nga Vietnami i Veriut në 1975; Pushtimi i pjesëve të fqinjëve të tij nga Izraeli; Përpjekja e Argjentinës për të pushtuar Ishujt Falkland; dhe pushtimi i Kuvajtit i penguar nga Iraku në vitin 1990. Por në përgjithësi, vendet ndërhynë në shtetet e tjera pa u përpjekur të rishikojnë kufijtë e tyre. Dhe ata kishin veçanërisht pak gjasa të thithnin shtete të tjera të njohura ndërkombëtarisht me shumicë. Kur Bashkimi Sovjetik pushtoi Hungarinë në vitin 1956, qëllimi ishte të parandalonte largimin e vendit të Evropës Lindore nga Pakti i Varshavës. Sovjetikët vendosën një regjim të ri, më miqësor në Budapest, por nuk kërkuan territorin hungarez. Në mënyrë të ngjashme, kur Vietnami pushtoi Kamboxhian në 1978, ai instaloi një qeveri kukull, por nuk mori territor përveç një grupi ishujsh të kontestuar në Gjirin e Tajlandës.

Por Shtetet e Bashkuara nuk kishin plane në territorin e atyre vendeve; ajo kërkoi të rrëzonte regjimet, por ruajti integritetin e kufijve. Mungesa e synimeve territoriale nuk e bën një lloj shkeljeje të sovranitetit më të mirë apo më të keq se një tjetër, por përfaqëson një ndryshim të rëndësishëm. Hartat, në përgjithësi, mbetën të njëjta.

NJË NORMË KA RRËNJË

Pse ndodhi rënia e papritur e pushtimit territorial pas Luftës së Dytë Botërore? Përgjigja mund të gjendet në një forcë të fuqishme në marrëdhëniet ndërkombëtare: normat. Siç e kanë definuar termin shkencëtarët politikë Martha Finnemore dhe Kathryn Sikkink, një normë është “një standard i sjelljes së përshtatshme për aktorët me një identitet të caktuar”. Udhëheqësit që zhvilluan normën kundër pushtimit territorial pranuan se shumica e konflikteve, përfshirë Luftën e Dytë Botërore, u luftuan për tokë. Prandaj, vendosja e një norme kundër një shteti që të merrte me forcë territorin e një tjetri ishte pjesë e një projekti më të gjerë për të promovuar paqen. Duke ndihmuar në përfshirjen e tij në Kartën e OKB-së, Shtetet e Bashkuara ishin të vendosura se norma do të qëndronte. Pasi dolën nga lufta shumë më të forta se aleatët e saj, Shtetet e Bashkuara e panë zbatimin e normës kundër pushtimit territorial si një element kyç të ruajtjes së stabilitetit global. Shtetet e reja të pavarura morën angazhime të ngjashme në dokumentet themeluese të organizatave rajonale, si Liga Arabe dhe Organizata e Unitetit Afrikan. Duke u mbështetur në përpjekjet e mëparshme për të përfshirë konceptin e integritetit territorial në traktate të tilla si Pakti i Lidhjes së Kombeve, në 1919, dhe Pakti Kellogg-Briand, në 1928, u shfaq një normë e mirëfilltë.

Shtetet dhe liderët u përmbahen normave për arsye të ndryshme. Ndërsa disa norma – le të themi, ajo kundër gjenocidit – bazohen në shqetësime humanitare, norma kundër pushtimit ka rrënjë më strategjike, me interesa personale. Disa shtete e respektojnë normën sepse nuk kanë ambicie territoriale. Të tjerë e kanë përvetësuar aq thellë saqë shkelja e tij është bërë e paimagjinueshme.

Disa—madje edhe shtete të fuqishme—i binden sepse e dinë se mosmarrëveshjet territoriale kanë qenë shkaku kryesor i luftërave dhe e shohin stabilitetin e sistemit ndërkombëtar si në interesin e tyre. Të tjerë ende e ndjekin atë nga frika e ndëshkimit nëse e shkelin atë.

Me të gjitha përfitimet e saj, norma kundër pushtimit territorial ka pasur edhe pasoja të padëshiruara. Njëra është forcimi i kufijve ndërshtetëror në mënyra që krijojnë kushte të pjekura për dështim dhe kolaps të shtetit. Siç ka treguar politologu Boaz Atzili, “rregullimi i kufijve” i ka liruar liderët e shteteve të dobëta nga nevoja për të drejtuar vëmendjen e tyre në mbrojtjen e kufijve të tyre kundër grabitjes së jashtme. Diktatori i Zaires, Mobutu Sese Seko, ishte në gjendje t’i përqendronte përpjekjet e tij në nxjerrjen e burimeve për përfitime personale pjesërisht sepse nuk kishte nevojë për një ushtri të fortë për të mbrojtur kufijtë e vendit të tij. Dhe siç ka treguar sociologia Ann Hironaka, norma kundër pushtimit territorial gjithashtu ka kontribuar në rritjen e “luftërave të pafundme”. Në vend që të zgjidhin mosmarrëveshjet mbi kontrollin politik duke u përpjekur për të marrë territorin, udhëheqësit oportunistë kanë ndërhyrë në luftërat civile në shtetet e dobëta për të zgjatur konfliktin dhe për të dobësuar më tej qeveritë e paqëndrueshme – siç bëri Afrika e Jugut në Angola në vitet 1980, për shembull.

NUK ËSHTË RASTËSI QË NORMA KUNDËR PUSHTIMIT U SHFAQ PAS LUFTËS SË DYTË BOTËRORE

Nuk është rastësi që norma kundër pushtimit territorial u shfaq pas Luftës së Dytë Botërore. Tmerret e atij konflikti, të kombinuara me agimin e epokës bërthamore, i nxitën fuqitë e mëdha të shmangnin luftërat e ardhshme. Epoka e bipolaritetit midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik lejoi ndryshimin e regjimit dhe ruajtjen e kufijve ndërkombëtarë. Globalizimi gjithashtu zvogëloi përfitimet ekonomike të pushtimit territorial: rritja e tregtisë nënkuptonte që vendet mund të hynin në burimet e shteteve të tjera pa përdorur forcën.

Jo vetëm që kufijtë ishin të sigurt; Vetë shtetësia u bë një mall gjithnjë e më i vlefshëm, pjesërisht sepse udhëheqësit e pasluftës të vendeve të reja të pavarura mund të kishin besim se norma kundër pushtimit territorial do të qëndronte dhe shtetet e tyre të reja do të ishin të sigurta. Por janë pikërisht qytetarët e atyre shteteve të reja, shumë prej të cilave ndodhen në hapësirën post-sovjetike, ata që me të drejtë janë më të shqetësuar sot për të ardhmen e vendeve të tyre.

TAXONOMIA E RREZIKSHME

Pushtimi rus i Ukrainës po hedh dritë mbi pasigurinë e normës kundër pushtimit territorial. Lajmi i mirë është se zemërimi ka qenë i shpejtë dhe i gjerë, me një sërë aktorësh të shqetësuar se sulmi i Putinit mund të minojë stabilitetin e kufijve globalisht. Edhe ata që nuk morën pjesë në hartimin e kufijve të sotëm kombëtarë janë shprehur me pasion. “Ne ramë dakord që do të binim dakord për kufijtë që trashëguam,” tha Martin Kimani, ambasadori i Kenias në OKB, në një takim të Këshillit të Sigurimit të 22 shkurtit. “Ne zgjodhëm të ndiqnim rregullat e Organizatës së Unitetit Afrikan dhe Kartës së Kombeve të Bashkuara,” vazhdoi ai, “jo sepse kufijtë tanë na kënaqën, por sepse donim diçka më të madhe, të farkëtuar në paqe”. Krerët e vendeve nga Shqipëria në Argjentinë kanë dënuar pushtimin rus për arsye të ngjashme.

Pjesërisht, fati i normës kundër pushtimit territorial varet nga shkalla në të cilën Putini e shkel atë në Ukrainë. Nëse Putin përfundon duke zëvendësuar administratën e presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky dhe duke instaluar një regjim kukull në Ukrainë, ai do të angazhohej në ndryshim flagrant të regjimit dhe do t’i jepte një goditje të rëndë popullit ukrainas. Por ai nuk do të sfidonte normën kundër pushtimit territorial në vetvete. Vendi do të ishte nën kontrollin indirekt dhe jo të drejtpërdrejtë rus.

Po kështu, nëse Putini përpiqet të përthithë Krimenë, Donetsk dhe Luhanskun – zona që ai i ka pretenduar prej kohësh si territor rus – dhe pjesa tjetër e botës pranon, kjo do të dobësonte, por jo do të përmbyste plotësisht normën që ruan integritetin territorial të një shteti, sepse pjesa më e madhe e Ukrainës do të mbetej e paprekur. Megjithatë, pranimi i një shkeljeje të kufizuar të normës mund të shkaktojë më shumë dëm në planin afatgjatë se sa refuzimi i një shkeljeje të madhe të saj. Në fund të fundit, ka të ngjarë që përgjigja relativisht e dobët e Perëndimit ndaj aneksimit të Krimesë nga Rusia në vitin 2014, e ka trimëruar Putinin.

Ka arsye për të frikësuar se ambiciet e Putinit shkojnë shumë përtej këtyre synimeve. Siç sugjerojnë vërejtjet e tij që vënë në pikëpyetje legjitimitetin e Ukrainës si një vend i pavarur, Putini duket i interesuar për shumë më tepër sesa thjesht vendosja e një mik në krye të një ish-republike sovjetike ose gdhendja e pjesëve të vendit; ai mund të jetë duke menduar të rivizatojë hartën e Evropës për t’u kthyer në Rusinë perandorake. Nëse Rusia do të merrte të gjithë Ukrainën, Putini do të fuste një aksion në zemër të normës kundër pushtimit territorial.

NORMAT USHQEHEN NGA ZBATIMI

Nëse Putin do të shkonte kaq larg, atëherë fati i normës do të varej kryesisht nga mënyra se si do të reagonte pjesa tjetër e botës. Normat ushqehen nga zbatimi.

Përgjegjësia e kësaj shkeljeje ishte aq e vakët, saqë dikush mund të falet për të pyetur nëse tabuja kundër armëve kimike vazhdon ende.

Për fat të mirë, pjesa më e madhe e përgjigjes së botës ndaj pushtimit rus tregon se vendet janë kryesisht të bashkuara në vendosmërinë e tyre për të mbrojtur normën. Sanksionet e paprecedentë ndaj Rusisë, të kombinuara me donacionet e ndihmave humanitare dhe armëve për Ukrainën, po ushtrojnë presion mbi Putinin duke ofruar lehtësim (pa dyshim të kufizuar) për Zelensky. Megjithatë, nëse vendosmëria ndërkombëtare do të zbehej, vendet fqinje me Ukrainën, si Moldavia, Polonia dhe Rumania, me të drejtë do të shqetësoheshin për sovranitetin e tyre. Në të vërtetë, ata tashmë janë. Është e dukshme që komuniteti ndërkombëtar nuk është bashkuar për të zmbrapsur inkursionin e Rusisë, ashtu si një aleancë globale e udhëhequr nga SHBA-ja e ktheu mbrapsht tentativën për aneksimin e Kuvajtit nga Iraku. Ky veprim jo vetëm që rivendosi pavarësinë e Kuvajtit, por gjithashtu përforcoi normën kundër pushtimit. (Rusia, natyrisht, është shumë më e fuqishme se sa ka qenë ndonjëherë Iraku dhe posedon armë bërthamore.)

Në të njëjtën kohë, zbatimi i normës kundër pushtimit territorial vjen me kompromis, për të cilat të gjithë duhet të kenë sy të qartë. Mbrojtja e sovranitetit të Ukrainës ka të ngjarë të mos ia vlen një luftë e tretë botërore – veçanërisht një luftë që mund të shkojë bërthamore. Bota nuk duhet të paguajë çmimin përfundimtar vetëm për të mbështetur normën kundër pushtimit territorial. Por kostot e përgjakshme që vijnë me këtë zgjedhje nuk mund të shpërfillen. Perëndimi aktualisht po ecën në një linjë të vështirë, duke kërkuar t’i përgjigjet pushtimit të Rusisë me forcë, por pa përshkallëzuar konfliktin.

Për të ruajtur normën kundër pushtimit territorial, komuniteti global duhet të vazhdojë presionin ndaj Rusisë, edhe nëse qëllimi i Putinit është të aneksojë vetëm Krimenë, Donetsk dhe Luhansk. Aleanca perëndimore, për shembull, nuk duhet të heqë plotësisht sanksionet ndaj Rusisë derisa Putin të njohë kufijtë e Ukrainës para 2014. Juristët ndërkombëtarë duhet t’i marrin seriozisht paditë e ndryshme të Ukrainës kundër Rusisë, jo vetëm në kontekstin e këtij konflikti specifik, por edhe duke pasur parasysh çdo precedent që vendimet e tyre mund të krijojnë. Në këto linja, ia vlen t’i kushtohet vëmendje se si rrjedhin akuzat se Rusia ka kryer krimin e agresionit. Fakti që Rusia, si një anëtare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, mund të vërë veton ndaj një referimi për krimin e agresionit në Gjykatën Penale Ndërkombëtare, ekspozon një cenueshmëri shqetësuese të normës ndaj pushtimit territorial. Është e vështirë të mbash norma kur fuqitë e mëdha janë të vendosura t’i thyejnë ato.

NORMAT NUK ZGJASIN GJITHMONË PËRGJITHMONË

Nëse komuniteti global nuk arrin të zbatojë normën kundër pushtimit territorial, shtetet në kufi me fuqitë e mëdha do të përballen me rrezikun më të madh të zhdukjes. Ndër aspektet më shqetësuese të një kthimi në një botë të vdekjes së dhunshme shtetërore janë efektet që pushtimet kanë tek civilët. Aneksuesit shpesh përfshihen në shënjestrim pa dallim, ngjashëm me atë që po ndodh sot në qytetet ukrainase të Kharkiv dhe Mariupol, për të shuar dhe madje shpopulluar zonat. Me fjalë të tjera, rënia e normës kundër pushtimit territorial mund të shohë një rritje jo vetëm të incidencës, por edhe të brutalitetit të luftës.

Edhe nëse komuniteti global nuk mblidhet prapa normës përballë një përpjekjeje ruse për të rivendosur kufijtë perandorakë, shpresa për Ukrainën nuk do të humbasë. Rreth gjysma e të gjitha shteteve që vdiqën dhunshëm që nga viti 1816 u ringjallën më vonë. Një parashikues i rëndësishëm i ringjalljes është rezistenca nacionaliste për t’u gëlltitur. Shtrirja e rezistencës mund të jetë e vështirë për t’u parashikuar nga pushtuesit. Pritjet e Putinit sigurisht që duket se kanë qenë shumë të largëta: rezistenca e përhapur dhe e sofistikuar ukrainase sugjeron fuqishëm se Rusia do ta ketë pothuajse të pamundur të kontrollojë Ukrainën. Pak profesione në histori kanë përfunduar duke arritur qëllimet e tyre politike afatgjata.

Nëse ukrainasit lihen të ringjallin vendin e tyre, rezultati përfundimtar do të jetë i mirë për ukrainasit, por jo veçanërisht inkurajues për normën kundër pushtimit territorial. Që normat të mbeten të forta, shkeljet duhet të ndëshkohen. Një Ukrainë e ringjallur mund të pengojë pushtuesit e ardhshëm të sulmojnë vendin. Por globalisht, pushtuesit aspirantë do të nxirrnin një mësim të qartë: është e mundur të ikësh me pushtimin territorial.

RIKTHIMI NË LINJAT E NDRYSHME

Mund të jetë më ngushëlluese të besosh se pasi të vendoset, një normë është e përhershme, por normat nuk zgjasin gjithmonë përgjithmonë. Mendoni se sa prej tyre janë larguar. Njerëzit nuk i zgjidhin më zënkat përmes duelit ritual. Qeveritë rrallë lëshojnë deklarata zyrtare të luftës; hera e fundit që Shtetet e Bashkuara e bënë këtë ishte në vitin 1942, edhe pse vendi ka zhvilluar shumë luftëra që atëherë. Vrasja publike e udhëheqësve shtetërorë, e cila ishte një tipar i rregullt i politikës ndërkombëtare në kohën e Makiavelit, shihej si e neveritshme në shekullin e shtatëmbëdhjetë (megjithëse vrasjet e fshehta vazhduan).

Nëse ndalimi i pushtimit territorial përfundon në varrezat e normave, atëherë historia do të kthehet prapa dhe bota do të rishikojë epokën brutale të vdekjes së dhunshme shtetërore. Kjo nuk do të thotë se norma solli paqen botërore. Ka pasur shumë luftëra që nga viti 1945. Por një lloj lufte – luftërat mes shteteve për pretendime territoriale të pazgjidhura – ra. Nëse ky stil konflikti kthehet, civilët në mbarë botën do të mbajnë pasojat.

Konsideroni dhjetëra mosmarrëveshjet territoriale që vazhdojnë sot. Armenia dhe Azerbajxhani janë të përfshirë në një konflikt të ngrirë mbi Nagorno-Karabakun. Sudani ka sfiduar kufirin e tij me Etiopinë në juglindje dhe Sudanin e Jugut në jug. Në Detet e Kinës Lindore dhe të Kinës Jugore, Kina dhe fqinjët e saj, duke përfshirë Japoninë, Filipinet dhe Vietnamin, nuk pajtohen mbi sovranitetin e një sërë ishujsh. Fati i Tajvanit është një shqetësim i veçantë. Argumentet e Putinit për legjitimitetin e shtetësisë së Ukrainës i bëjnë jehonë pretendimit të Kinës se Tajvani dhe Kina janë tashmë një vend. Nëse befas duket e pranueshme marrja e territorit me forcë, udhëheqësit e shteteve me pretendime territoriale prej kohësh të pazgjidhura mund të përpiqen të nënshtrojnë kombet sovrane.

Normat ekzistuese dhe strukturat ligjore kanë ndihmuar në ndalimin e përshkallëzimit të konflikteve të fundit territoriale, duke ofruar rrugë jo të dhunshme për menaxhimin dhe zgjidhjen e tyre. Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë zgjidhi një çështje midis El Salvadorit dhe Hondurasit në vitin 1986, për shembull. Kombet e Bashkuara dhe Organizata e Shteteve Amerikane zgjidhën një konflikt të shkurtër midis Ekuadorit dhe Perusë në vitin 1998. Disa vite më vonë, GJND-ja zgjidhi një mosmarrëveshje të gjatë territoriale të militarizuar midis Bahreinit dhe Katarit; më pas, të dy shtetet investuan në atë që do të jetë ura më e gjatë në botë. Ky ndërmjetësim i lejoi shtetet të zgjidhnin mosmarrëveshjet e tyre pa gjakderdhje të konsiderueshme.

Lufta e Rusisë në Ukrainë është shumë më tepër se Rusia dhe Ukraina. Të lejosh që norma kundër pushtimit territorial të shuhet do të nënkuptonte heqjen e kapakut nga mosmarrëveshjet territoriale anembanë globit dhe duke i bërë miliona civilë më të prekshëm ndaj shënjestimeve pa dallim. Tani për tani, efektet e menjëhershme të luftës janë kryesisht të kufizuara në Ukrainë, Rusi dhe vendet që pranojnë refugjatë ukrainas. Por më tej, nëse norma kundër pushtimit territorial përfundon si një tjetër viktimë e kësaj lufte, shtetet do të ishin të mençura të priren me kujdes në kufijtë e tyre.