Dëmet në bujqësinë e Lushnjës, Braçe akuzon për humbjet: Vetëm lavde që jemi mirë! Askush nuk më dëgjon

Deputeti socialist, Erion Braçe ka reaguar lidhur me dëmet e shkaktuara nga era e fortë në bujqësi në Lushnjë. Braçe thotë në facebook se fermerët janë të dëshpëruar si pasojë e humbjeve të mëdha, ndërsa thekson edhe njëherë nevojë për të adresuar problemet e shkaktuara nga ndryshimet klimatike. Por pavarësisht thirrjeve të tij, Braçe akuzon se ato që bëhen janë vetëm lavde.

“IMSHTE/Bubullimë, Lushnje. Dëmi nga era e tmerrshme sot! Tunelet e shalqi të rrënuara thuajse fare! Nuk di! Te premten pas së enjtes së Kuvendit, e kam ditën e territorit, por jo si kjo e sotmja. Nga Toshkezi në Imshte, një erë e tmerrshme që vijoi për ore të tëra, ka dëmtuar thuajse të gjitha tunelet e shalqirit; ka dëmtuar rendë edhe serat e vreshtave, kultura e re në këtë zonë. Nuk kam pare bujq me te dëshpëruar se sot; s’di ç’te them!! Kam kaq muaj që them se duhet të merremi me ndryshimet e klimës; Të mbrohemi prej tyre e të bëjmë dëmet të pagueshme! Askush nuk të dëgjon! Veç lavde lavde lavde, veç jemi mirë, jemi mirë, jemi mirë! Gënjen Erioni se do ti zërë vendin Fridës! Urdhëroni, shihini tani; 26 gradë temperatura, shpejtësia dhe fuqia e erës nuk di sa ishte, por ky është demi!”, shkruan Braçe.