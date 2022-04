PD mbetet e ngrirë/ Apeli pranon kërkesën e Alibeajt për të ankimuar vendimin për Kuvendin e 11 Dhjetorit

Gjykata e Tiranës pranoi kërkesën e Enkelejd Alibeaj kundër vendimit të Agron Zhukrit që regjistroi ndryshimet Statutore në Partinë Demokratike sipas Kuvendit të 11 dhjetorit të Sali Berishës, duke konstatuar që ankimi i paraqitur ka bazë të mjaftueshme për pranim dhe nuk është abuziv dhe i paligjshëm.





Gjyqtarja Blerina Muça vendosi në Dhomë Këshillimi se PD ka të drejtë ta paraqesë ankimin në Apel të vendimit të Zhukrit. Tashmë, i takon Gjykatës së Apelit të vendosë nëse do të pushojë gjykimin, apo do të kthejë për shqyrtim po në Gjykatën e Tiranës por me trupë tjetër gjykuese, kërkesë padinë e Rithemelimit për regjistrimin e statutit të 11 dhjetorit që Zhukri e vulosi më 25 mars 2022.

Përfaqësues ligjorë të Rithemelimit janë shprehur më herët se Enkeleid Alibeaj nuk mund të ankimonte vendimin e Agron Zhukrit duke qenë se nuk ishte palë në proces. Por gjyqtarja Blerina Muça vendosi ta pranojë ankimin e palës ankuese, Alibeaj, duke e kaluar për shqyrtim në Gjykatën e Apelit, ku PD pret të arrijë, rrëzimin e vendimit të Agron Zhukrit dhe regjistrimin e statutit të ’18 dhjetorit’.

Vendimi i gjyqtarit Agron Zhukri që njihte Kuvendin e Berishës:

Në vendimin që i hapi rrugën Sali Berishës për të hyrë në selinë blu me statutin e Komisionit të Rithemelimit si organi drejtues deri në kuvendin e 30 prillit, Zhukri quajti të ligjshëm dorëzimin e firmave të delegatëve në zyrën e Edi Palokës dhe drejtimin e një Kuvendit të 11 dhjetorit nga një komision me anëtarë që duhet të propozoheshin nga Lulzim Basha sipas statutit, por që i propozoi Berisha dhe Paloka.

Gjyqtari Agron Zhukri regjistroi statutin e miratuar në Kuvendin e thirrur prej Sali Berishës, në të cilin delegatët vendosën edhe shkarkimin e Lulzim Bashës si drejtues i PD, por edhe organeve drejtuese të Partisë. Kujtojmë se ndonëse Sali Berisha sillet si drejtues i PD dhe e ka marrë të mirëqenë faktin se sipas tij Komisioni i Rithemelimit është një organ legjitimin dhe vendimet e tij janë të detyrueshme për zbatim, në Gjykatën e Tiranës rezulton ende Lulzim Basha si kryetar i Partisë Demokratike.

Komisioni i Rithemelimit prej datës 25 marsit ka marrë kontrollin e selisë së PD-së, por gjykata nuk e njeh atë ligjërisht. Gjykata ka thënë se do të pritet vendimi deri sa të marrë formë të prerë për të regjistruar vendimin e gjyqtarit Agron Zhukri i cili njohu ndryshimet statutore të Sali Berishës, pasi vendimi i tij është apeluar nga PD dhe ende nuk është dhënë një vendim i formës së prerë.

Reagon Komisioni i Rithemelimit/ Ivi Kaso: Nuk ka asnjë tagër për të përfaqësuar PD-në! Gjyqtarja nuk duhet të përfshihej në short!

Përfaqësuesi ligjor i Komisionit të Rithemelimit Ivi Kaso, në konferencën për gazetarët deklaroi se vendimi i gjyqtares Blerina Muça për të marrë në shqyrtim ankimin e Enkelejd Alibeaj për të njohur statutin e Kuvendit të 11 Dhjetorit.

“Këtë standard që e ka imponuar ligji, gjykata sot nuk e ka zbatuar. I njëjti standard është mbajtur nga Blerina Muça për ndryshimet statutore të korrikut të vitit të kaluar. Nuk i është përgjigjur kërkesës së Rithemelimit për të marrë pjesë në proces. Gjykata e Tiranës e ka të konsoliduar praktikën e mospranimeve të ankimeve nga palët. Është një standard nga kjo gjykatë. Këtë dhe vendimmarrje të tjera ia kemi paraqitur gjyqtares dhe i pasur sot në tavolinë. Çështja e legjitimit të palës që është ankimuese e vendimit të gjyqtarit Zhukri është zgjidhur me vendimin 191 të gjyqtar Arben Konstandinit që rrëzon kërkesën e kësaj pale për përjashtimin e gjyqtarit Agron Zhukri. Ky është vendimi i gjyqtarit Arben Konstandini. Për efekt të gjyqtares që ka marrë vendimin e sotëm, ankimimi është zgjidhur nga një gjyqtar tjetër” u shpreh Kaso.

Ai theksoi se Alibeaj nuk ka asnjë tagër për të përfaqësuar Partinë Demokratike pasi aktualisht nuk ka asnjë post zyrtar në PD.