Gjykata pranoi ankimim e Alibeajt kundër regjistrimit të kuvendit të Berishës, Paloka: O budallenj, nuk ndryshon historia

Deputeti i PD-së dhe anëtari i Komisionit të Rithemelimit të PD-së, Edi Paloka ka reaguar pas vendimit të Gjykatës së Apelit të Tiranës që mori në shqyrtim padinë e Enkelejd Alibeajt.





Përmes një postimi në Facebook, Paloka shkruan se demokratët kanë bërë histori më 11 dhjetor dhe kjo gjë nuk mund të tjetërsohet. Ai shton se 18 dhjetori e 6 marsi treguan opozitën e vërtetë.

‘“O budallenj” nuk ka ndryshuar as 11 dhjetori, as 18 dhjetori e as 6 marsi ! Nuk kane ndryshuar as historia e as demokratet …!”- shkruan Paloka.

Sot, Gjykata e Tiranës vendosi që të pranonte ankimimin e Enkelejd Alibeajt lidhur me regjistrimin e Statutit të miratuar në Kuvendin Kombëtar të 11 dhjetorit.

Pas kësaj reagoi ish-kryeministri Sali Berisha, duke kërkuar ndihmë nga DASH, me pretendimin se ambasadorja Yuri Kim po ndërhynte në pavarësinë e gjyqësorit në vendin tonë.

Vetë Kim iu përgjigj duke u shprehur se në fakt ajo të dilte gjithmonë në krah të reformës në Drejtësi, pavarësisht se interpretohej nga aktorë politikë.

NJOFTIMI I GJYKATËS:

Ju informoj se sot me date 22.04.2022, gjyqtare znj. Blerina Muça, ne lidhje me kerkesen e paraqitur nga Partia Demokratike e Shqiperise perfaqesuar nga z. Enkelejd Alibeaj, me objekt: Prishjen e Vendimit Nr. 1346/222 Akti, Nr. 3 Vendimi, dates 25.03.2022 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane me gjyqtar Agron Zhukri duke vendosur pushimin e gjykimit ose kthimin e saj per shqyrtim ne te njejten gjykate por me tjeter trup gjykues, vendosi ne dhome keshillimi:

– Pranimin e ankimit te pales ankuese, Partia Demokratike e Shqiperise, perfaqesuar nga Nenkryetari i saj z. Enkelejd Alibeaj, ndaj Vendimit Nr. 3, date 25.03.2022 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.