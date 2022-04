Kryemadhi takon Kryetarët e Degëve të LSI: Të përgatitemi për zgjedhjet lokale të 2023-t!

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi ka zhvilluar një takim me kryetarët e degëve të LSI në të gjithë vendin duke thënë se do përgatiten për zgjedhjet lokale të vitit 2023. Në Konventën e 25 Korrikut pritet të zgjidhet i gjithë ekipi drejtues.

“Është domosdoshmëri mbledhja e Konventës për zgjedhjen e strukturave. Por më shumë për përgatitjen e strukturave të LSI për zgjedhjet lokale. Zgjedhjet lokale janë jo më larg se një vit, ku përfaqësimi i LSI do të jetë në të gjitha bashkitë dhe në të gjitha këshillat bashkiakë. Po kështu strukturat organizative do të përgatiten jo vetëm për zgjedhjen e kandidatëve por edhe për evidentimin pasi këshillat do të kenë elementin e pjesëmarrjes 50% gra dhe 50% burra pra kuotën gjinore”, tha Kryemadhi.