“Ndërhyrja shkel sovranitetin”-‘ Lufta’ e replikave të Berishës me Yuri Kim: Cenim i drejtësisë së pavarur

Mes ish Kryeministrit, Berisha dhe ambasadores së SHBA-ve Yuri Kim, ekziston një "luftë" replikash. Pas një reagimi të diplomates në rrjetin social Twitter, ka gjithnjë një kundërpërgjigje nga ish kreu i PD-së. Nëpërmjet një postimi në Facebook, Berisha i është kundërpërgjigjur një postimi të ambasadores, ku thekson se Kim ka ndërhyrë në procesin gjyqësor për regjistrimin e Statutit të Kuvendit të 11 dhjetorit.





Sipas Berishës, postimi i Yuri Kim është prova se ka ndërhyrë në sistemin e drejtësisë së pavarur në vend.

Kryetari i Komisionit të Rithemelimit e vijon shkrimin e tij, duke e konsideruar si të papranueshëm qëndrimin e diplomates si dhe ka nënvizuar se Kim mbetet një ndërhyrje e drejtpërdrejtë në sovranitetin e Shqipërisë. Berisha është kujdesur ta ritheksojë shpesh ndërhyrjen e diplomates, duke e ripërsëritur shpesh në postimin e tij në Facebook.

Postimi i plotë i Sali Berishës:

Gjate këtyre ditëve, në konferencat e mia për shtyp, sot paradite dhe të premten e shkuar, kam njoftuar mediat dhe publikun se Znj Kim, ambasadore e SHBA në Tiranë ka ndërhyrë në procesin e gjykimit të ankesës së paraqitur kundër vendimit të gjykatës së Tiranës per regjistrimin e Statutit te Kuvendit te 11 dhjetorit 2021, ankim i cili eshte ne kundershtim flagrant me kodin e procedures civile dhe praktiken e gjykatave deri me sot. Per nderhyrjen e saj per kete çeshtje ajo ka kerkuar ndihmen e qeveritareve te rendesishem te Partise Socialiste. Sot fill pas denoncimit tim te kesaj nderhyrje, ambasadorja Kim pranoi permes nje tëitter se ka nderhyre ne sistemin e drejtesise.

Duke e konsideruar kete nderhyrje nje akt te rende dhe te papranueshem shtoj se gjykatat prezumohen te jene te pavarura dhe cdo nderhyrje pavaresisht makiazhit perben cenim te hapur te kesaj pavaresie dhe dhunon ligjet e kushtetuten e vendit dhe parimet nderkombetare te drejtesise te pavarur. Kur presioni dhe nderhyrja vijne nga diplomate te huaj, pervecse shkelin e sovranitetin dhe ligjet e vendit ata shkelmojne gjithashtu dhe konventat nderkombetare qe ndalojne rreptesisht kthimin e diplomateve ne aktore politike. I bej thirrje Departamentit te Shtetit te mos lejoje nderhyrjet e palejueshme te ambasadores Kim ne proceset gjyqesore dhe pavaresine e drejtesise ne Shqiperi.

REPLIKAT BERISHA-KIM

Më herët gjatë ditës së sotme, ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi në një konferencë se ambasadorja Yuri Kim ka ndërhyrë në një proces në Gjykatën e Tiranës për vendimin që njohu Statutin e Kuvendit të 11 dhjetorit në Partinë Demokratike. Berisha e quan të papranueshëm ndërhyrjen e diplomates amerikane në sistemin e drejtësisë.

Pas këtyre deklaratave, me anë të një postimi në Twitter, Kim shkruan se: