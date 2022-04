 “Shkundet” Shqipëria nga tërmeti/ Mbrojtja Civile në Tiranë e Shkodër: Nuk raportohet për asnjë dëm

Tërmeti me magnitudë 5.7 ballë që tronditi gjitha Ballkanin, përfshirë edhe Shqipërinë deri tani nuk ka shkaktuar asnjë pasojë. Në Tiranë, policia thotë se në sallën operative deri tani nuk ka asnjë raportim për ndonjë problem të shkaktuar nga tërmeti.





Po ashtu nga strukturat e Mbrojtjes Civile te pese Bashkive te Qarkut Tirane bëhet e ditur se deri ne këto momente nuk ka te dhëna për ndonjë problem.

Po ashtu edhe në Shkodër, Salla Operative DVP ka raportuar se nuk ka pasur probleme në 5 komisariatet e bashkive.

Sipas informacioneve te Salles Operative te DVP, pasi eshte lidhur me pese komisatiatet e bashkive, raportohet se deri tani nuk ka probleme ne territorin e Qarkut Shkoder.

Vazhdojme komunikimet me bashkite dhe per cdo informacion do ju informojme ne vijimesi..