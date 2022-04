Vali Bizhga për presidente? Kush është gruaja, që prej 20 vitesh qëndron pas Edi Ramës

Emrin ia përmendin rrallë në publik. Në mos fare. Duke qenë pranë një politikani si Rama, që vanitetin e ka mëkatin e preferuar, për Vali Bizhgën ka qenë e lehtë t’i fshihet prozhektorëve mediatikë. Ndonjë konferencë nga foltorja e Bashkisë së Tiranës 20 vite më parë, tashmë ka zënë pluhur në arkivat e televizioneve. Pamjet kokëulur në konferencë shpjegojnë marrëdhënien e vështirë me kamerën. Deri më sot, Bizhga ka preferuar të punojë pas kuintave, duke lënë të kalojë ndonjë thashethem që e përshkruan si “eminenca gri” të Ramës.

Por sot, Sali Berisha e plasi emrin e saj në konferencë me gazetarët, si kandidaten e preferuar të Edi Ramës për presidente. Në fabulën e Berishës, nuk mungoi të përmendej një “proces mafioz” apo “Cosa Nostra”.

“Po t’u pyes unë juve se cili ka dalë nga zarfat sekretë emri më i përfolur? A keni dëgjuar ndonjë emër ju? Ua them unë. Nuk keni dëgjuar. Sipas statistikave të Edi Ramës, 2/3 të sekreteve i kanë shkuar Vali Bizhgës. Po çfarë mund të presësh tjetër, në një kohë kur emri i saj nuk figuron në asnjë zarf. Kësaj i thonë zgjedhje. Prandaj i them unë zgjedhje si Cosa-Nostra” tha Berisha.

“Keni të drejtë që habiteni” iu drejtua ai reporterëve, që u çuditën kur ai përmendi Vali Bizhgën.

Bashkëpunimi i ngushtë i Vali Bizhgës me Ramën ndër vite

Në kryeministri e përshkruajnë si gruaja që bashkë me Ëngjëll Agaçin duhet të përballojë barrën reale të orientimit të ministrave për qeverisjen e vendit. Ndërsa Rama mund të jetë duke ngjyrosur, i përhumbur në zyrën e tij mes lapsave, koshave dhe topave të basketbollit, Bizhga menaxhon axhendën dhe ngarkesën e punëve të përditshme.

Trajektoren e karrierës së saj në administratë e ka të njehsuar me uljet dhe ngritjet e Edi Ramës në politikë. Kur ai drejtonte Bashkinë e Tiranës, ajo ishte në rolin e zv.kryetares. Një periudhë kohe pati një tërheqje dhe u rikthye në vitin 2013, kur Partia Socialiste mori pushtetin pas tetë viteve në opozitë.

Rama e vendosi në krye të kabinetit, pozicion që vazhdon ta mbajë dhe sot, pa u lëkundur. Prezantimin ia bëri në rrjetet sociale me këto fjalë:

“Me Valin kemi punuar krah për krah për shumë vite në Bashkinë e Tiranës, ku kam pasur privilegjin ta kem zëvendësen time dhe më pas Drejtore të Kabinetit të Kryetarit të Bashkisë. Por kemi ndarë së bashku edhe përpjekjet dhe emocionet e disa fushatave, ku Vali ka luajtur prapa kuintave rolin kyç të Drejtorit Ekzekutiv të fushatës. Një betejë më e rendësishme për të, ajo me një kancer të shfaqur befas në formë agresive, e shkëputi lidhjen tonë të punës për aq sa kohë iu desh Valit ta fitonte betejën më të vështirë të jetës së vet. Tashmë, ajo është rikthyer në fushën e kahershme të përpjekjes sonë të përbashkët për të bërë punë të mira për vendin e njerëzit, e do të mbulojë me profesionalizmin, pastërtinë dhe përkushtimin e saj të posaçëm në komunikimin me njerëzit, një detyrë ku pa asnjë dyshim do vendosë një standard të ri” Edi Rama në gusht të 2013