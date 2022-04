Video shokuese nga një yll filmi/ Johnny Depp i dehur shkatërron kuzhinën

Nuk kanë fund zullumet për Johnny Depp dhe gjithçka ndodhi kur ai ishte i martuar me Amber Heard. Në gjykatë – ku po gjykohet aktualisht padia për shpifje prej 50 milionë dollarësh kundër Johnny Depp kundër ish-bashkëshortes së tij Amber Heard – u shfaq një video në të cilën Depp shfaqet i pirë duke rrëzuar dollapët e kuzhinës dhe duke shkelmuar frigoriferin.

Videoja që po qarkullon në internet orët e fundit është vërtet tronditëse dhe të kujton një film horror. Depp dëgjohet duke bërtitur në video: “Nëna ****! Nëna ***** »ndërsa në të njëjtën kohë dëgjohen trokitje në mure.

Herd, dukshëm e tmerruar, e pyet: “Çfarë ndodhi?” pasi dëgjohen tinguj nga gjërat që çahen.

Herd më pas thotë: “Gjithçka që bëra ishte të kërkoja falje. Ju ka ndodhur diçka? Unë nuk mendoj. A keni pirë gjithë këtë mëngjes? Ti thyen gjithçka.”

Diku tjetër në video shohim yllin e Hollivudit që merr një shishe verë, mbush një gotë dhe më pas e thyen.

Herd ishte gati të qante ndërsa shikonte videon në një gjykatë në Virxhinia të enjten.

Avokati i Herdit, Ben Rothenborn , i thotë Depp: “Kjo është shtëpia juaj në West Hollywood. Ky jeni ju në video. Keni qenë i dhunshëm?

“Padyshim që po kaloja keq. Nuk e di se çfarë shërben e gjithë kjo, për t’u regjistruar në mënyrë të paligjshme nga klienti juaj. Të gjitha këto përshtaten mirë me pjesën tjetër të fotove dhe regjistrimeve. Ajo u përpoq të më fshihte se po më regjistronte dhe në fund qeshi dhe buzëqeshi. Kjo ishte pjesa më interesante”.

Depp pranoi: “Unë prisha disa dollapë, por nuk e preka Miss Herd”.

“A mund të kesh qenë i dehur?” pyeti Rothenborn.

“Është një mundësi”, u përgjigj Depp.

“Mori butësisht një gotë të madhe verë të kuqe?” pyeti Rothenborn.

“Me butësi një gotë e madhe verë. E konsiderova të nevojshme”, tha Depp.

Rothenborn tha, “A je më i madh se Amber, fizikisht?”

“Unë nuk do ta thosha këtë,” u përgjigj Depp .

“Modelet e rolit të Gentleman nuk ishin në mendjen tuaj në atë kohë?” pyeti Rothenborn.

Depp u përgjigj: “Nuk di për askënd tjetër, por kam pasur përvoja ku njeriu del jashtë kontrollit të plotë të emocioneve herë pas here”.

“Unë nuk u përpoqa ta arrija zonjën. Pse po kthehej? Nëse ajo ishte e frikësuar për vdekje, pse nuk u largua?”, tha Depp.

Më pas, anëtarët e jurisë dëgjuan materialin audio shumë të bezdisshëm nga një incident mes ish-çiftit, ku Depp iu lut që ta priste me thikë.

Ndërsa luante fragmentin, Depp fshiu syrin me dorë dhe kërkoi një shami. Herd, nga ana tjetër, dukej gati për të qarë dhe për të luftuar me emocionet e saj.

Në materialin e regjistruar të dy flasin me zë të ulët.

Johnny Depp: “A dëshiron të më presësh diku?”

Amber Heard: “Thjesht mos e prit lëkurën, të lutem mos e bëj. Pse duhet ta bëj këtë; Ju lutemi mos e prish veten.”

Depp: “Unë nuk dua të pres kokën time:” Unë kam nevojë për ju. Më prisni”.

Në atë moment, dera u mbyll dhe një shërbëtore e dëgjoi atë duke thënë: “Shtëpiake” – me sa duket në një dhomë hoteli.

Më pas Depp i thotë të largohet, duke shtuar: “Depp është i vetmi që mund të largohet: Jo faleminderit, ka spermë në jastëkë”.

Depp i thotë Herdit të “më presë”, duke shtuar se Eliot Spitzer, ish-guvernatori i Nju Jorkut, do të “përgjigjet” për të.

Depp: “Ti më urren”.

Heard: “Lëre thikën! Uleni thikën! “Mos e bëj këtë, Johnny.”

Depp tha se donte të shikonte Herd dhe se dhimbja do të largohej.

Heard: “Thika, do të ishte gjëja më e keqe në botë. Shumë e dhimbshme dhe e pistë.”

Kokaina, marihuana dhe e qeshura në gjykatë

Zbulimet rreth jetës së trazuar bashkëshortore të Johnny Depp dhe Amber Heard pasojnë njëra-tjetrën dhe gjyqi në vazhdim ka filluar t’i ngjajë një thriller.

Pas incidenteve të dhunës verbale dhe fizike mes tyre, dëshmive zbuluese të dëshmitarëve dhe materialit të pasur fotografik që mbërrin në sallën e gjyqit, nga ish-çifti i dashuruar dalin në dritë histori të tjera të errëta.

Më konkretisht, avokatët e çështjes, u thelluan në periudhën e errët të drogës dhe marrëdhënies që Depp dhe Herd kishin me të akuzuarin për abuzim seksual, Marilyn Manson.

Në veçanti, në lidhje me Marilyn Manson dhe thashethemet që ishin dëgjuar për drogën, Depp pranoi se kishin marrë kokainë së bashku, ndërsa i pyetur nëse kishin marrë ndonjëherë pilula, aktori pranoi se i kishte dhënë një herë Manson një pilulë “për të mos folur kështu. shumë”.

Vlen të përmendet se avokati i Herdit këmbënguli në një mesazh të dërguar nga Johnny Depp për një mik në tetor 2013, në të cilin ai shkruante: “Ai beson se periudha ime peruane më ka bërë një përbindësh dhe se po e prish marrëdhënien.

Avokati i Herdit, Ben Rothenborn, e pyeti Depp nëse donte të thoshte “kokainë” në periudhën peruane, të cilës ai u përgjigj pozitivisht.

Në një tjetër nga tetori 2014, për një marrës të panjohur, Depp i kishte shkruar: “Do të iki për një orë, një përbindësh… Do të gëlltisim secili një E… rreth orës 20:00 dhe do të shkojmë në darkë “në një peruan të mrekullueshëm”. Depp e konfirmoi sërish informacionin.

Asked if Depp drank whiskey in the mornings while shooting “The Lone Ranger,” he answered, “Isn’t happy hour anytime?”

“Kutia e kokainës”

Avokati që ekzaminoi Depp-in i tregoi më pas një kuti dhe e pyeti për të, duke e lidhur atë me përdorimin e kokainës dhe kohën kur ai po dilte me Herd.

Fotografia tregon një tavolinë qelqi me pije në vija pluhuri të bardhë. Kur Depp tha se fotoja ka një përbërje “interesante”. “Kjo kuti ishte një dhuratë nga dikush dhe unë nuk do të fusja kokainë në të, por siç e shoh tani mund të futej”, u përgjigj Depp dhe personat në sallën e gjyqit shpërthyen të qeshura.

“You can’t say you would carry cocaine in that box?”

Johnny Depp: “No, but it looks like it would fit some cocaine.”

[courtroom laughs] pic.twitter.com/jYt8ua1BcK

— Evan McMurry (@evanmcmurry) April 21, 2022