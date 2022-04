Vlora përfshihet nga dallgët dhe stuhitë e fuqishme (Video)

Vlora sot është zgjuar me një mot të përkeqësuar. Për shkak të situatës prej mbrëmjes së djeshme është pezulluar lundrimi për të gjitha mjetet e vogla dhe anijet e peshkimit. Ndërkohë edhe trageti është nisur nga Brindisi në drejtim të Vlorës vetëm në orët e para të mëngjesit kjo edhe për shkak të situatës nga moti.





Dje është dhënë njoftimi nga shërbimi meteorologjik, se Vlora do të preket nga moti i keq. Veçanërisht moti i rrezikshëm pritet të jetë sot, ku dallgët do të jenë shumë të larta.

Si pasojë e kësaj, Bashkia e Vlorës u ka bërë thirrje qytetarëve të saj me anë të një njoftimi publik, që të kenë shumë kujdes dhe të kujdesen për veheten dhe prindërit e tyre.

Sipas Bashkisë, ajo që vjen është një furtunë e madhe e cila nuk dihet se kur do të fillojë dhe kur do të mbarojë.

Njoftimi i Bashkisë

Të nderuar qytetarë!

Parashikimet e meterologëve paralajmërojnë mot të përkeqësuar.

Stuhi te forta do të intensifikohen në vazhdim, për këtë arsye do t’ju luteshim të shmangni lëvizjet e panevojshme me automjete në akset problematike si dhe parkimin e automjeteve në to.

Paralajmërimet e meteorologëve për fortuna kërkojnë të jemi të kujdesshëm! Për çdo nevojë urgjente kontaktoni me Shërbimet Publike të Bashkisë dhe Ujësjellës Kanalizime, ose në faqen tonë zyrtare në “Facebook”.

Kujdesuni për vehten dhe familjet tuaja!

Era ka sjellë probleme me furnizimin me energji elektrike për disa zona të Vlorës. Orikum, Radhimë e deri në Llogora kanë mbetur pa energji që prej orëve të mbrëmjes. Problemë me energjinë edhe zona e Lumit të Vlorës dhe Selenicës.

Nga ana tjetër era ka bërë dëme në aksesorë baresh e restorantesh në shëtitoren lungomare.

Lundrimi detar qëndron i pezulluar për mjetet e vogla, peshkarexhat dhe Tragetin e linjës së Brindisit.

Shikoni videot