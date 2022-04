20 VITE MË PARË/ Gazeta Shqiptare: Meidani nis fushatën për President: Për Prokurorin pranoj vetëm vendimin e Kuvendit

23 Prill 2002 – Çfarë shkruante “Gazeta Shqiptare” dy dekada më parë





Hapet loja, Dje kreu i shtetit siluroi Gjykatën Kushtetuese

Meidani nis fushatën për President

Për herë të parë, numri 1 i shtetit bëhet publikisht protagonist në debatin e ashpër politik. Meidani lëshon sinjalin e parë të fortë se do të luajë sërish për Pallatin e Brigadave: Akuzon ashpër Kushtetuesen dhe ish-prokurorin Rakipi. Në rezonancë me opozitën dhe grupimet kryesore të Parlamentit, Rexhep Meidani synon të joshë deputetët

“Për Prokurorin pranoj vetëm vendimin e Kuvendit”

Meidani ka dalë në fushën e betejës për të rifituar presidencën. Deklaratat e tij të ashpra kundër Kushtetueses dhe në favor të parlamentit dhanë sinjalin e fushatës së Meidanit për të fituar një tjetër mandat presidencial. Për herë të parë pas 5 vjetësh ai i prerë dhe i qartë, tha për shtypin, se nuk do të merrte parasysh asnjë lloj vendimi të kujtdoqoftë institucioni, përfshirë këtu edhe Gjykatën Kushtetuese, përveç Parlamentit. Meidani kërkoi prej Parlamentit edhe rishikimin e ligjit për gjykatën Kushtetuese në mënyrë që kjo gjykatë të ketë kompetenca më të qarta.

Meidani shfrytëzoi një ceremoni të zhvilluar në Kamëz, në Institutin e tokës për të paralajmëruar Gjykatën Kushtetuese një ditë para se ajo të japë vendimin përfundimtar për çështjen “Rakipi”. Meidani është treguar një mbështetës i flaktë i parlamentit, kur nuk duhen më shumë se dy muaj nga dita që deputetët do të votojnë se kush do të jetë kryetari i shtetit. Sulmi i ashpër i Meidanit kundër Kushtetueses dhe Rakipit është në një frekuencë vale me grupimet kryesore në parlament, përfshirë dhe atë të Berishës.

Pak javë më parë presidenti Meidani, i bazuar në një vendim të Parlamentit dhe me kërkesën e këtij të fundit, dekretoi shkarkimin e kryeprokurorit të atëhershëm, Arben Rakipi. Ky shkarkim u kundërshtua prej vetë Rakipit, si edhe prej një grupi deputetësh socialistë, mbështetës të tij. Ata iu drejtuan Gjykatës Kushtetuese, secili me nga një kërkesë, për të marrë prej saj të drejtën për të cilën pretendonin se ishte shkelur. Gjykata Kushtetuese pritet që sot të japë një vendim për kërkesën e Rakipit, ndërsa për grupin e deputetëve socialistë ajo dha një vendim në të cilin shprehet se procedurat e ndjekura për shkarkimin e Rakipit nuk ishin të rregullta. Një vendim i tillë, në qoftë se nuk do të paragjykohej për pasojat, në minimumin e tij linte me përgjegjësi kryetarin e Kuvendit që nisi procedurat, si dhe presidentin që dekretoi shkarkimin e ish-kryeprokurorit Rakipi. Për këtë vendim të Kushtetueses u shpreh dje Meidani.

“Presidenti i Republikës është i detyruar të pranojë vetëm ato gjykime dhe vendime që merr Kuvendi i Shqipërisë dhe absolutisht asnjë vendim të ndonjë institucioni tjetër brenda apo jashtë vendit”, tha Meidani. Me çka thotë më sipër Meidani, bën të qartë vendimin e tij për të mos e marrë parasysh interpretimin që Kushtetuesja u bëri procedurave të shkarkimit të Rakipit, të enjten që kaloi. Në të njëjtën kohë me këtë deklaratë Meidani bën të qartë se nuk do të marrë parasysh asnjë vendim të Kushtetueses. Sot pritet që Kushtetuesja të marrë një vendim mbi kërkesën që Rakipi ka paraqitur për të shpallur dekretin e presidentit si antikushtetues. Në ndihmë të përcaktimeve të mësipërme vjen edhe fraza në të cilën Meidani thotë se “procesi i emërimit dhe shkarkimit të kryeprokurorit kryhet nëpërmjet dyshes Parlament dhe president i Republikës. Kjo është shumë e qartë në Kushtetutë dhe nuk ka vend për interpretime apo deformime të tjera”. Qëndrimi pro Rakipit i Kushtetueses u përkthye si një qëndrim i cili do të kishte për pasojë krizën dhe përplasjen institucioneve. Kjo do të çonte në paralizim të shtetit. Për këtë Meidani fajësoi Gjykatën Kushtetuese dhe hodhi, nëpërmjet shtypit, edhe formën për të shpëtuar nga një rast i tillë. “Gjykata Kushtetuese ka për detyrë t’i ndihmojë institucionet dhe nuk mund të arrijë të pezullojë veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë”, tha Meidani. Më tej ai vazhdoi me sugjerimin se “do të ishte mirë që Parlamenti, si hap të parë, të bëjë shqyrtimin e ligjit për Gjykatën Kushtetuese për të përcaktuar me kompetencë dhe saktësi tepër shkencore kompetencat e Gjykatës Kushtetuese.