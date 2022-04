Belind Këlliçi tregon pse u zhgënjye nga Basha: Vetëm Berisha mund të ndryshojë mentalitetin në PD!

Deputeti Belind Këlliçi është shprehur i sigurt se vetëm ish-kryeministri Berisha mund të ndryshojë mentalitetin politik.

I ftuar në “Kjo Javë” Këlliçi tha se Berisha nëse vendos të futët në garë për kryetar e fiton. Ai nuk i ka kursyer vlerësimet për të si një njeri pa komplekse, pa frikë dhe që nuk dorëzohet.

“Berisha nuk heq dorë. E ka të rrënjosur thellë nevojën për të fituar. Unë e shikoj rikthimin e Berishës si të detyruar për shkak të rrethanave. Mua me Beerishën më bën bashkë nevojë ulëritëse për të ndryshuar mentalitetin politik dhe vetëm Berisha mund ta bëjë këtë. Berisha nëse vendos të futët në garë për kryetar e fiton. Do gënjeja nëse do thoja ndryshe.

Si do të jetë marrëdhënia SHBA-PD me Berishën në krye

Berisha është shprehur non grata me 19 maj dhe deri me 9 shtator e kishte bërë të qartë se do ta ndiqte personalisht këtë çështje. Sa e pengon përgjigjen mund ta gjeni te 6 marsi. Ai nuk ka komplekse, frikë dhe do të arrijë të ngjallë shpresë për ndryshimin.

Ambicie për kryetar?

Nëse nuk ke ambicie në politikë i ke rënë në qafë. Unë kam ambiciet e mia dhe ftoj çdo të ri. I vetmi problem është se çdo politikan duhet të jetë me këmbë në tokë.

Presidenti i ri

Duhet një proces i denjë. Por kjo është një qasje qesharake me zarfa, është tallje me procesin.

Arsyet se përse ka dalë kundër Lulzim Bashës

Sigurisht e kam mbështetur që kur është zgjedhur, kam qenë pjesë e shtabit të tij në bashkinë e Tiranës, dhe të punosh për 10 vite me një politikan, ta mbështetës pa kushte, se i kam dedikuar vitet më të bukura të jetës time, kam hyrë 25 vjeç dhe jam 35 vjeç, dhe të zhgënjehesh plotësisht, dhe aktet politike të mos kenë asgjë të ngjashme me premtimet, është zhgënjim i madh. Ky zhgënjim ka nisur në 2017 dhe në mënyrën si u përpiluan listat, vrasja e meritokracisë brenda PD, zhgënjimi si drejtues i forumit rinor dhe mospërfillja e asnjë të riut, dhe përjashtimi i tyre për të garuar, kulmoi më pas me refuzimin e pranimit të realitetit pas humbjes së zgjedhjeve. Basha duhet të ishte larguar vetë në 2017 dhe të garonte më pas për kryetar të PD. Vendimmarrja e Bashës shpesh ka qenë e nxitur nga një rreth i ngushtë këshilltarësh që nuk kanë lidhje me këtë forcë politike dhe nuk e duan atë. Kam besuar deri në sekondën e fundit që do t’i fitonim zgjedhjet e kaluara, por kur humb sërish dhe refuzon të pranosh humbjen dhe refuzon të bësh një analizë, si dhe kur i vendos objektiv kandidatëve të tu, në vend të marr minimumi një mirënjohje, shpallem armik i partisë”.