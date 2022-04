Dy muaj nën pushtimin rus! Nga takimi i Zelensky-Guterres, te rikthimi në normalitet. Ç’po ndodh në Ukrainë

Plotësisht dy muaj mbush Ukraina të dielën që është nën pushtimin rus. Ushtarët dhe civilët, pa diskriminim janë shndërruar në shënjestra të gjalla për ushtarët e presidentit rus, Vladimir Putin. Këta të fundit nuk kanë ngurruar as të ushtrojnë terror dhe të kryejne masakra të papërshkrueshme me popullin, si në rastin e periferisë së Kievit, Buhcan.





Ndërsa këtë të shtunë, luftimet e ashpra po vazhdojnë në Ukrainën lindore, me Rusinë që tani me sa duket ia ka hedhur sytë rajoneve jugore të vendit në fazën e dytë të pushtimit.

Nga ana e tyre, partnerët ndërkombëtarë, duke përfshirë shefin e OKB-së dhe Turqinë, po takohen me krerët nga të dy vendet në ditët në vijim me shpresën për të de-përshkallëzuar konfliktin.

Këto janë zhvillimet më të fundit:

Shefi i OKB-së do të takohet me Zelensky-n dhe Putinin: Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres do të takohet me Presidentin rus Vladimir Putin të martën në Moskë, pas takimit me ministrin e jashtëm rus. Më pas, të enjten, Guterres pritet të takohet me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky dhe ministrin e jashtëm ukrainas.

Numri i viktimave nga fundosja e luftanijes Moskva: Ministria ruse e Mbrojtjes pranoi viktimat nga fundosja e anijes së saj luftarake Moskva për herë të parë, duke thënë të premten se të paktën një person u vra dhe 27 të tjerë janë të zhdukur, sipas medias shtetërore ruse TASS. Moskva, një kryqëzor me raketa të drejtuara, u fundos më 14 prill, megjithëse shkaku mbetet i diskutueshëm.

Luftimet në lindje: Zyrtarët ukrainas thonë se luftime të ashpra po zhvillohen në të gjithë rajonet lindore të Donetsk dhe Luhansk, me bombardime “të intensifikuara” në rajonin jugor të Mykolaiv. Ushtria ukrainase përshkroi forcat ruse duke u përgatitur për një ofensivë të ripërtërirë dhe duke lëvizur trupat për të konsoliduar pozicionet e pushtuara. Ndërkohë, pamjet e reja me dron të marra të premten tregojnë një numër shtëpish të shkatërruara në Moschun, një fshat i vogël në veri të Kievit që luajti një rol të rëndësishëm në shtyrjen e përparimit rus drejt kryeqytetit.

Fushata e Rusisë për “kontroll të plotë”: Të premten, Rusia zbuloi qëllimin e saj për të vendosur “kontroll të plotë” mbi Ukrainën jugore si dhe rajonin lindor të Donbasit në fazën e dytë të pushtimit të saj, sipas agjencive shtetërore ruse të lajmeve. Ajo gjithashtu synon të krijojë një korridor tokësor që lidh Rusinë me Krimenë, gadishullin që aneksoi në vitin 2014.

Hetimi i prokurorit: Zyra e prokurorit të Ukrainës ka nisur një hetim mbi bombardimin e supozuar të qytetit Sloviansk nga ushtria ruse me municione shkatërruese. Përdorimi i municioneve shkatërruese – të cilat shpërndajnë nënmunicione në një zonë të gjerë – është i ndaluar nga shumë vende. Rusia dhe Ukraina nuk janë nënshkruese të një konvente ndërkombëtare që ndalon përdorimin e tyre.

Bisedimet e ngecura në vend: Presidenti i Turqisë pret të zhvillojë telefonata me homologët e tij rusë dhe ukrainas gjatë fundjavës me shpresën për t’i takuar të dy në Stamboll për t’i dhënë fund luftës. Turqia ka pozicionin unik për të pasur kufij detarë me të dy vendet, si dhe është një anëtare e NATO-s dhe një nga partnerët kryesorë tregtarë të Rusisë.

Jeta e përditshme rifillon: Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha të premten se jeta normale po kthehet në zonat që janë çliruar nga kontrolli rus. Shumë vendbanime janë çminuar dhe tani po marrin operacione humanitare si dhe shërbime mjekësore dhe arsimore, tha ai./ Përkthyer nga CNN