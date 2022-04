Ekzekutimi i shqiptarit në mes të Brazilit/ Pse shefi dhe gruaja e donin të vdekur 28-vjeçarin Alban Gropçaj

Një italian dhe dy brazilianë kanë dalë para gjykatës braziliane pasi akuzohen për ekzekutimin me armë zjarri në shkurt të vitit 2019 brenda në makinë të shqiptarit Alban Gropçaj.





Dy persona iu afruan me motor te makina e 28 vjeçarit Gropçaj dhe qëlluan tre herë ndaj tij duke e lënë të vdekur në vend. Një italian dhe dy brazilianë janë autorët e dyshuar të ngjarjes së rëndë e ndodhur në qytetin e Caucaias, të Rajonin Metropolitan të Fortalezas së Brazilit në shkurt të vitit 2019.

Alban Gropçaj ishte i punësuar nga i pandehuri italian i quajtur Guido Bertola, në një kompani me qendër në Itali. Ata udhëtuan të dy drejt Brazilit për çështje pune, por që në fakt do të rezultonte fatale për shqiptarin. Sipas hetimeve të prokurorisë braziliane Gropçaj u vra nga dy persona (njëri prej tyre i paidentifikuar) me urdhër të një gruaje braziliane dhe vetë italianit që ishte shefi i tij.

Sipas hetimeve, italiani kërkonte eliminimin e shqiptarit për “interesa financiare”, pasi Gropçaj do të zhvillonte një projekt të madh në kompaninë e italianit. Por ky i fundit i druhej fuqizimit të shqiptarit dhe kishte frikë mos i rrënonte biznesin. Ndërkaq, gruaja braziliane e cilësonte shqiptarin si pengesë në raportet me italianin.

Ngjarja kriminale ndodhi gjatë kthimit nga një restorant në Fortaleza të Brazilit. Teksa shqiptari po shkonte në shtëpinë e italianit, në Caucaia, dy persona iu afruan me motor, më pas e nxorën nga automjeti dhe e ekzekutuan me tre plumba, dy në kokë dhe një në shpinë.

Nga hetimet rezultoi se viktimës nuk i ishte grabitur asgjë. Kjo bëri që policia të rrëzonte tezën e grabitjes. Sipas prokurorisë braziliane makina drejtohej nga vetë italiani natën e krimit. Italiani ndalon makinën pranë bordurës, i mban dyert e mbyllura në pritje të ekzekutorëve për të hequr qafe 28 vjeçarin shqiptar.

Gjithashtu hetimet shpjegojnë se atë natë nuk është dëgjuar asnjë frenim në momentin kur atentatorët kanë kryer vrasjen. Prokuroria dhe policia beson se i akuzuari ka parkuar automjetin në pritje të vrasësve.

Hetimet kanë dalë në përfundimin se viktima nuk kishte armiq në Itali apo Brazil. Ai madje kaloi katër ditë në Caucaias dhe ‘në asnjë moment nuk u përfshi në ndonjë situatë që mund të krijonte përplasje apo sherre”. Një detaj që shton dyshimet mbi italianin lidhet edhe me qytetarët e Caucaias të cilët shprehen se ky është qytet që shumë rrallë mund të bjerë pre e grabitjeve.