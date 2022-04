“Është një kërkesë e vetë familjarëve”/ Rritje të çmimit për ata që harxhojnë mbi 700 KW, ministrja Balluku sqaron si do veprohet

Ministrja e Energjisë dhe Infrastrukturës, Belinda Balluku ka sqaruar si do të veprohet me ato familje të cilat do të harxojnë mbi 700 kw, për të cilat është parashikuar një rritje e çmimit.





Në një intervistë për ‘News24’, Balluku u shpreh se ende nuk ka një vendim, pasi për momentin janë duke analizuar konsumin.

Sipas saj, kjo rritje është një kërkesë e vetë familjarëve, që siç sqaron ministrja e konsiderojnë të padrejtë faktin që të gjithë paguajnë njësoj, ndërkohë që ka konsume që nuk kanë lidhje me përdorimin vital.