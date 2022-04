“Ndërhyrje në procesin zgjedhor!”/ Berisha sulmon përsëri Yuri Kim-in: Do lajmëroj autoritetet e SHBA-ve

E përshkallëzuar duket situata e marrëdhënieve midis ambasadores së SHBA-ve në vendin tonëm Yuri Kim dhe ish-kryeministri Sali Berisha. Ky i fundit iu është përgjigjur sërish deklaratave të ambasadores së SHBA-ve, Yuri Kim, pasi e akuzoi se ka ndërhyrë në procesin gjyqësor për statutin e PD.

Berisha e konsideroi “një akt individual” dhe u shpreh se do të informojnë me hollësi autoritetet e SHBA-ve.

Nuk besoj kurrë se ky është një orientim, është një parim i vendit të saj të madh të lirisë. Ky është akt individual, për të cilin ne mënyrë absolute do informojmë me hollësi autoritetet e SHBA”, u shpreh Berisha.

Do e pranoni vendimin e Apelit?

Ish-kryeministri akuzoi të premten diplomaten amerikane Yuri Kim për ndërhyrje në procesin zgjedhor.

Pak pas deklaratës së Berishës, Apeli i Tiranës dha vendimin për të marrë në shqyrtimin ankimin e kreut të grupit parlamentar të PD-së Enkelejd Alibeaj ndaj vendimit të gjyqtarit Agron Zhukri që mandatoi Komisionin e Rithemelimit si organi drejtues i PD-së.

Ndërsa Yuri Kim, iu përgjigj se SHBA-të do të vazhdojë të mbështesë reformën në drejtësi duke nënvizuar se askush nuk është mbi ligjin.

Ndërhyrja, një akt i rëndë dhe i papranueshëm; Berisha

Më herët, Berisha ka pretenduar se ambasadorja Yuri Kim e ka pranuar vetë se ka ndërhyrë në sistemin e drejtësisë shqiptare. Me anë të një deklarate, ish-kryeministri e konsideroi të papranueshëm dhe të rëndë qëndrimin e diplomates.

Për këtë arsye, Berisha i bëri thirrje Departamentit të Shtetit amerikan të mos lejojë ndërhyrjet e ambasadores Kim në proceset gjyqësore në Shqipëri.

“Gjate këtyre ditëve, në konferencat e mia për shtyp, sot paradite dhe të premten e shkuar, kam njoftuar mediat dhe publikun se Znj Kim, ambasadore e SHBA në Tiranë ka ndërhyrë në procesin e gjykimit të ankesës së paraqitur kundër vendimit të gjykatës së Tiranës per regjistrimin e Statutit te Kuvendit te 11 dhjetorit 2021, ankim i cili eshte ne kundershtim flagrant me kodin e procedures civile dhe praktiken e gjykatave deri me sot. Per nderhyrjen e saj per kete çeshtje ajo ka kerkuar ndihmen e qeveritareve te rendesishem te Partise Socialiste. Sot fill pas denoncimit tim te kesaj nderhyrje, ambasadorja Kim pranoi permes nje tëitter se ka nderhyre ne sistemin e drejtesise.

Duke e konsideruar kete nderhyrje nje akt te rende dhe te papranueshem shtoj se gjykatat prezumohen te jene te pavarura dhe cdo nderhyrje pavaresisht makiazhit perben cenim te hapur te kesaj pavaresie dhe dhunon ligjet e kushtetuten e vendit dhe parimet nderkombetare te drejtesise te pavarur. Kur presioni dhe nderhyrja vijne nga diplomate te huaj, pervecse shkelin e sovranitetin dhe ligjet e vendit ata shkelmojne gjithashtu dhe konventat nderkombetare qe ndalojne rreptesisht kthimin e diplomateve ne aktore politike. I bej thirrje Departamentit te Shtetit te mos lejoje nderhyrjet e palejueshme te ambasadores Kim ne proceset gjyqesore dhe pavaresine e drejtesise ne Shqiperi”, tha Berisha.