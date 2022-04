“Rusia po luan keq”/ Zelensky paralajmëron Moskën: Nëse qëlloni mbi njerëzit tanë, ndërpresim…

Volodymyr Zelensky tha se nëse Rusia vret ndonjë mbrojtës të Mariupolit ose shkon përpara me referendumin e pavarësisë në rajonet pjesërisht të pushtuara jugore të Kherson dhe Zaporizhzhia , Ukraina do të pezullojë negociatat e paqes me Moskën.





“Nëse njerëzit tanë vriten në Mariupol, nëse shpallin një pseudo-referendum në pseudo-republikat e reja, Ukraina nuk do të marrë pjesë në asnjë proces negociues”, tha Zelenskiy.

Ai vazhdoi duke thënë se vazhdimi i referendumit “nuk do të jetë i dobishëm për zgjidhjen diplomatike të kësaj situate”.