Si shqiptari furnizonte me kokainë bosët e drogës/ SHBA vendos 15 mln $ për ‘kokën’ e Danielit e të tjerëve!

Kreu i një prej grupeve të krimit të organizuar në Irlandë i cili përdor Dubain për t’iu fshehur drejtësisë së bashku me babanë dhe vëllanë e tij po kërkohet nga autoritetet amerikane, ato irlandeze dhe britanike. SHBA ka vendosur për kokën e secilit prej tyre nga 5 milionë dollarë për çdo informacionin që çon në arrestimin dhe dënimin e drejtuesve të bandës.





Ndërkaq, edhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë ngrirë asetet e kësaj bande që drejtohet nga 44 vjeçari Daniel Kinahan, babai i tij 65 vjeçar Christopher Snr dhe vëllai i tij 41 vjeçari Christopher Jnr. Gjithashtu, kjo bandë ka marrë një tjetër goditje teksa një nga kontaktet kryesore të bandës Kinahan në Evropë është zhdukur pa lënë gjurmë. Bëhet fjalë për kreun e një bande serbe i cili mori pjesë në dasmën e Kinahanit në vitin 2017 në Burj al Arab të Dubait, i cili tashmë është fshehur duke shkëputur kontaktet me bandën irlandeze.

Drejtuesi i këtij grupi të trafikut të drogës, irlandezi Kinahan ka bashkëpunuar ngushtë me kriminelin serb dhe një shqiptar. Serbi dhe shqiptari i siguronin trafikantit irlandez kokainën duke ia sjellë nga Amerika e Jugut për ta zbarkuar atë në vendet e BE-së dhe për ta tregtuar më pas në këto vende duke kaluar përmes porteve të Britanisë së Madhe dhe Irlandës._124241389_kinahans

44 vjeçari Daniel Kinahan kishte krijuar lidhje me Dairo Antonio Usuga, i njohur ndryshe si Otoniel, dhe kartelin e tij Klan de Golfo të Kolumbisë, i cili është furnizuesi kryesor i kartelit me narkotikë nga Amerika e Jugut. Otoniel, i cili kishte zëvendësuar baronin e drogës Pablo Escobar, u arrestua në fund të vitit të kaluar pas 7 vitesh në arrati.

Gjykata e Lartë Kolumbiane ka miratuar ekstradimin e tij në SHBA ku do të përballet me akuzat e trafikut të drogës. Arrestimi i kokës së bandës së trafikut të drogës në Kolumbi ka ndërprerë furnizimin në një mënyrë drastike të kokainës. “Arrestimi i tij ishte edhe një goditje ndaj bandës së Kinahan pasi kjo bandë furnizohej kryesisht prej kolumbianit”, shprehet një burim për The Mirror.

Hetuesit irlandezë po punojnë ngushtë me autoritetet kolumbiane së bashku me oficerët britanikë dhe amerikanë për të kapur drejtuesit e bandës së drogës. Tashmë që autoritetet irlandeze, britanike dhe ato të SHBA-ve janë vendosur në kërkim të tyre kjo mund të bëjë që drejtuesit e bandës së bashku me bashkëpunëtorët e tyre të arratisen nga Emiratet e Bashkuara Arabe ose në arrestimin e tyre.

Autoritetet në Emiratet e Bashkuara Arabe thonë se masa ndaj tyre është në përputhje me kuadrin kombëtar dhe angazhimet ndërkombëtare për trajtimin e krimit. Rrjeta tani po shtrëngohet qartë mbi grupin e krimit të organizuar Kinahan. Karteli Kinahan u shfaq në Dublin në vitet 1990. Ndërkaq, SHBA ka bërë të ditur se kjo bandë është një nga grupet më të mëdha të krimit të organizuar në botë.

Departamenti Britanik i Thesarit thotë se banda fshihet në Dubai ku ushtron edhe aktivitetet e saj të paligjshme, ndërsa operon në Irlandë, Britaninë e Madhe, Spanjë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, në fushën e tregtisë së drogës dhe pastrimin e parave. (irishmirror.ie)