‘Skuqet’ Shqipëria/ EMSC publikon hartën me tërmetet më të rrezikshme gjatë dekadave të fundit në Ballkan

Qendra Sizmologjike Euromesdhetare , këtë të shtunë pas tërmetit të rënë një natë më parë në Bosnjë Hercegovinë i cili u ndie në pjesën më të madhe të Ballkanit, ka publikuar një hartë të tërmeteve të regjistruara në pjesë të Evropës Juglindore gjatë 62 viteve të fundit.

Në hartën e publikuar nga EMSC pikat me ngjyrë më të ndezur përfaqësojnë edhe tërmetet më të fuqishme që kanë goditur vendet e Ballkanit nga 1960 e deri më sot.

Nga të dhënat vihet re se dy tërmetet më të fuqishme gjatë këtyre viteve janë shënuar në vendin tonë, ai i Shkodrës më 15 Prill, 1976 ku humbën jetën 40 persona dhe ai i 26 nëntorit të 2019 me epiqendër në Shqipërinë veriperëndimore 6. 4 ballë i shkallës Rihter ku humbën jetën 51 persona.

Regional instrumental seismicity in #Metković. The colored dots represent the #earthquakes that have stroke the region from 1960 to present [historical data from @ISCseism]: pic.twitter.com/DVqq2qdBuN

— EMSC (@LastQuake) April 23, 2022