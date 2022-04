“Ajo po e kthen atë në lakmitar”/ Jennifer Garner është e pakënaqur me milionat që Ben Affleck po shpenzon për Jennifer Lopez

Jennifer Garner mund të jetë divorcuar nga Ben Affleck që në vitin 2018, por ajo ka qenë gjithmonë në krah të ish-bashkëshortit të saj dhe e ka mbështetur më shumë se kushdo, veçanërisht në problemet që ai haste me varësinë ndaj alkoolit.





Në fakt, kur Affleck u ribashkua me Jennifer Lopez, ajo ishte e lumtur që ishte në gjendje të rindërtonte jetën e tij me një grua që e do atë. Megjithatë, disa lëvizje të aktorit 49-vjeçar, duket se nuk i kanë pëlqyer ish-bashkëshortes.

Raportet e mediave të huaja sugjerojnë se vendimi i Affleck-ut për të blerë një rezidencë 67 milionë dollarësh në Bel Air me Lopez-in nuk i ka pëlqyer Garnerit, i cili ka frikë se fëmijët mund ta marrin atë si shembull i keq dhe i prekur nga luksi i panevojshëm”.

Një artikull në Life & Style pretendonte se mes ish-çiftit pati një debat të ashpër, me Garner që pretendonte se edhe për standardet hollivudiane është qesharake të shpenzohen shuma të tilla, ndërsa shprehet se Lopez e kthen atë në një lakmitar. E vërteta është se Garner nuk jeton në një shtëpi të vogël, por gjithmonë kujdesej që të rriste pa ekzagjerim tre fëmijët e tyre. Nga ana tjetër, sigurisht, të shumtë janë ata që pretendojnë se Affleck nuk është aspak i varfër dhe Lopez, me një pasuri neto deri në 450 milionë, mund të blejë vetë çfarë të dojë.

National Enquirer më pas raportoi se stili i pasur i jetesës së Affleck e mërziti Garnerin pasi ai “e urrente idenë për t’u shfrytëzuar”, ndërsa i njëjti burim pretendon se “Sasia e parave që del nga llogaria e tij nuk përputhet me atë që vjen dhe ende ndjen nevojën për t’u kujdesur për Benin ashtu siç kujdesej kur u martuan”.