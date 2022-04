Emmanueal Macron fiton zgjedhjet në Francë, do ta udhëheqë vendin edhe për 5 vite të tjera

Emmanuel Macron do të udhëheqë Francën edhe për 5 vite të tjera, sipas vlerësimeve të para nga sondazhi Ipsos.

Presidenti centrist, Emmanuel Macron fitoi balotazhin me 58.2% të votave. Kundërshtarja e tij e ekstremit të djathtë, Marine Le Pen, mori 41.8%.

Kjo është hera e dytë që të dy përballen me njëri-tjetrin në zgjedhjet presidenciale. Në vitin 2017, megjithatë, diferenca mes të dyve ishte mbi 32 pikë.

Humbi përball Macron, reagimi i parë i Marine Le Pen

Udhëheqësja e ekstremit të djathtë në Francë, Marine Le Pen ka mbajtur fjalimin e parë përballë përkrahësve të saj, pas humbjes në zgjedhjet presidenciale kundër presidentit aktual Emanuel Macron.

Le Pen deklaroi se gara ishte një humbje e parashikuar, por theksoi se rezultati është ende një fitore për partinë e saj.

“Respektoj verdiktin e kutisë së votimit”, tha ajo.

Le Pen shtoi se ajo do të vazhdojë luftën e saj në politikën franceze.

Kujtojmë se kandidatja e ekstremit të djathtë kishte thënë më parë se mund të largohej nga politika nëse humbiste në zgjedhjet presidenciale.

Kjo është humbja e saj e dyë përballë presidentit aktual Emanuel Macron, e para ishte në zgjedhjet presidenciale të vitit 2017.

Reagimi i zyrtarëve të lartë europianë për fitoren e Macron

Krerët e Europës kanë uruar Emmanuel Macron për fitoren e siguruar në zgjedhjet Presidenciale në Francë.

Presidenti i Këshillit Europian, Charles Michel ka përshëndetur rezultatin e projeksioneve të publikuara. Me anë të një postimi në TËitter, Michel shkruan se një Evropa solide ka nevojë për një Francë të përkushtuar.

Postimi i Charles Michel:

Urimet më të ngrohta i dashur Emmanuel Macron. Në këtë periudhë të trazuar, ne kemi nevojë për një Evropë solide dhe një Francë plotësisht të përkushtuar ndaj një Bashkimi Evropian më sovran dhe më strategjik.

Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron

En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique.

Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght

— Charles Michel (@CharlesMichel) April 24, 2022