Gjesti provokues i Ministrit të Punëve të Jashtme të Turqisë, u bëri shenjën e “Ujqërve Gri” armenëve! (Video)

Ministri i Jashtëm turk Mevlut Cavusoglu u përball me protestuesit armenë gjatë një vizite në Uruguaj të shtunën më 23 prill.

Megjithatë, reagimi i tij ishte të paktën provokues pasi një ditë para 107 vjetorit të gjenocidit armen nga Turqia, duke u përballur me armenët që protestonin për vizitën e tij, ai i “përshëndeti” ata me shenjën e organizatës nacionaliste turke “Ujqërit gri”.

Turkish FM Mevlüt Çavuşoğlu made the gesture of the racist “Gray Wolves” organization to demonstrators from the Armenian community in Uruguay who were marching the day before the 107th anniversary of the Armenian Genocide. pic.twitter.com/ZB5iNEcblc

