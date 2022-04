I zhvati 135 mijë euro duke e mashtruar se do investonte në Call Center! Arrestohet 30-vjeçari kosovar

TIRANË- Një 30-vjeçar me inciale Q.K., nga Kosova është vënë në pranga ditën e sotme pasi akuzohet si mashtrues. Sipas njoftimit nga policia, 30-vjeçari kishte mashtruar një qytetare dhe kishte arritur t’i zhvaste shumën prej 135000 eurosh. I riu arriti të binte qytetaren me pretendimin se me shumën e parave do të investonte në Call Center. Grupi hetimor gjithashtu ka zbuluar se 30-vjeçari ka kryer të njëjtën metodë edhe me disa qytetarë të tjerë të Shqipërisë duke vjelë shuma të mëdha monetare.





Njoftimi i Policisë:

Finalizohet operacioni policor i koduar “Mysafiri”. Operacioni, i zhvilluar nga Seksioni për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar në DVP Tiranë, në bashkëpunim me Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Kishte përvetësuar shuma të konsiderueshme parash, me anë të mashtrimit, vihet në pranga 30-vjeçari nga Kosova. Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar në DVP Tiranë, në bashkëpunim me Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, në vijim të punës për goditjen e paligjshmërisë, pas një pune të mirëfilltë hetimore disamujore, nisur prej vitit 2021, organizuan dhe finalizuan me sukses operacionin policor të koduar “Mysafiri”.

Në kuadër të këtij operacioni u bë ndalimi me iniciativë i shtetasit Q. K., 30 vjeç, banues në Kamenicë, Kosovë, për veprën penale "Mashtrimi". Ky shtetas dyshohet se nëpërmjet mashtrimit dhe shpërdorimit të besimit, ka përfituar shumën 135000 euro nga një shtetase, me pretendimin se do t'i investonte në call center. Gjithashtu, nga hetimet ka rezultuar se ky shtetas, nëpërmjet mashtrimit, ka përfituar shuma të ndryshme monetare, nga shtetas të ndryshëm në Republikën e Shqipërisë.