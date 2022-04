Kaliningradi, qyeti rus në zemër të Europës, rreziku më i madh për Gjermaninë dhe Poloninë

Kur marrëdhëniet midis Moskës dhe perëndimit u prishën në vitin 2014 për shkak të marrjes së Krimesë nga Vladimir Putin, mediat pro-Kremlinit u tensionuan. Ata i portretizuan vendet evropiane si të shthurura moralisht, duke mbajtur një urrejtje të brendshme ndaj rusëve. Ministria e Jashtme paralajmëroi udhëtarët jashtë vendit kundër rrezikut për t’u “kapur” nga agjencitë hakmarrëse të inteligjencës perëndimore.





Për banorët e zemrës së madhe të Rusisë – shumica dërrmuese e të cilëve nuk kanë udhëtuar kurrë në Evropë – ishte një fushatë e fuqishme propagandistike. Ndjenjat anti-evropiane u ngritën në nivelin më të lartë që nga Lufta e Ftohtë (e para, domethënë).

Por në Kaliningrad, ssituata ishte shumë më e vështirë.

Një parcelë e vogël toke më e vogël se Uellsi, e lidhur me Detin Baltik, Kaliningrad nuk ka kufi të përbashkët me Rusinë, e cila është pothuajse 300 milje në lindje – dhe ndryshe nga shumica e rusëve, banorët e saj udhëtojnë shpesh në BE. Qendra e qytetit është 75 milje nga kufiri i Lituanisë dhe vetëm 30 milje nga Polonia. Në fundjavë dhe në ditët e festave publike, në të dy pikat kufitare ka radhë të gjata. Gdansk, qyteti port i afërt polak, është një destinacion veçanërisht popullor.

“Unë udhëtoj shumë në Poloni dhe shoh se si njerëzit lidhen me rusët. Gjithçka është në rregull, nuk ka probleme”, thotë Aleksandri, një punonjës zyre 35-vjeçar. “Polakët janë njerëz, ashtu si ne. Si shumë të tjerë këtu, ai hedh poshtë përshkrimet e pahijshme të mediave ruse të shteteve për vendet evropiane si “gënjeshtra”.

Shumë banorë të Kaliningradit udhëtojnë në Poloni dhe Lituani për të grumbulluar ushqime perëndimore të ndaluara nga Putin në vitin 2014 në përgjigje të sanksioneve evropiane dhe amerikane. Edhe pse cilësia e djathrave dhe proshutave të prodhuara nga Rusia është përmirësuar paksa vitet e fundit, mbetet një uri e thellë për kënaqësitë e ndaluara të kuzhinës: parmixhano, kamember dhe jamón.

“Është njësoj si kur isha fëmijë në Bashkimin Sovjetik”, thotë Alexei Chabounine, redaktori 48-vjeçar i një uebsajti lokal lajmesh. “Atëherë, ne shkonim në Lituani gjatë gjithë kohës për të marrë mish, qumësht dhe gjëra të tjera që nuk i merrnim në Rusi. Sigurisht, atëherë nuk kishte kufij”.

“Edhe një udhëtim në një supermarket polak mund të ketë ndikim te njerëzit”, thotë Anna Alimpiyeva, sociologe. Ajo vëren se mbi 70% e afërsisht një milion banorëve të Kaliningradit kanë një pasaportë, krahasuar me një shifër mbarëkombëtare më të ulët se 30%.

Ata e shohin Evropën për veten e tyre dhe jo përmes një ekrani televiziv.

Njerëzit gjithmonë e kanë krahasuar veten me amerikanët – familjet tona erdhën këtu nga vende të ndryshme të Bashkimit Sovjetik

Kjo nuk do të thotë se Kaliningrad është një bastion i vlerave liberale. Në qendrën kompakte të qytetit – një përzierje e banesave të ndërtuara nga sovjetikët, shesheve publike dhe qendrave moderne tregtare – nuk është e pazakontë të shohësh njerëz të veshur me bluza që përshkruajnë raketat bërthamore ruse Iskander, të cilat Kremlini i vendosi në rajon në shkurt.

Autoritetet lokale kanë goditur mediat e pavarura dhe aktivistët e opozitës, ndërsa NOD, lëvizja ultra-nacionaliste pro-Putin që fajëson perëndimorët për shumicën e sëmundjeve të Rusisë, ka një degë lokale të lulëzuar. “Shumica e këtyre njerëzve ende shkojnë në Poloni ose Lituani për të bërë blerjet e tyre megjithatë”, qesh Chabounine.

Gjatë epokës komuniste, kalimi nga Kaliningrad në Moskë me rrugë tokësore nuk përfshinte asgjë më të komplikuar sesa një udhëtim me tren brenda natës nëpër republikat fqinje sovjetike. Por kur Bashkimi Sovjetik u shemb në vitin 1991, Kaliningrad papritmas e gjeti veten të shkëputur nga Nëna Rusi nga vendet e reja të pavarura të Bjellorusisë, Letonisë dhe Lituanisë. Një dekadë më vonë, kur Letonia, Lituania dhe Polonia u bashkuan me BE-në, banorëve të Kaliningradit u kërkuan viza për të udhëtuar nga toka në Rusi.

Kjo ndjenjë e izolimit gjeografik pasqyrohet në shprehjet e zakonshme: përpara udhëtimeve në Moskë, njerëzit do të thonë në mënyrë rutinore “Unë po shkoj në Rusi”; një vendas qeshi kur theksova se ai ishte tashmë atje. Në TV kombëtar, Kaliningrad ndonjëherë lihet jashtë hartave të motit.

Rënia sovjetike ishte kthesa e fundit në historinë e çuditshme të Kaliningradit. E themeluar nga kalorësit teutonikë në shekullin e 13-të, më parë njihej si Königsberg, kryeqyteti i Prusisë Lindore, ku kurorëzoheshin mbretërit prusianë. Në fund të Luftës së Dytë Botërore, qyteti u aneksua nga Bashkimi Sovjetik dhe u riemërua për nder të Mikhail Kalinin, një revolucionar bolshevik.

Pasi Stalini dëboi popullsinë etnike gjermane, qytetarët sovjetikë u dërguan për ta ripopulluar atë – shumë ishin familje ushtarake ruse që e përshkruan lëvizjen e tyre në Kaliningrad si “lëvizje në perëndim”. Lyudmila Putina, ish-bashkëshortja e presidentit rus, lindi këtu në vitin 1958. Një post kyç për ushtrinë sovjetike, i gjithë rajoni i Kaliningradit ishte rreptësisht i ndaluar për të huajt deri në vitin 1991.

Megjithatë, afërsia e Kaliningradit me Evropën dhe portin e tij Baltik, nënkuptonte se ai ishte i ekspozuar ndaj ndikimeve shumë më të mëdha perëndimore se pjesa tjetër e BRSS. Detarët sovjetikë do të sillnin rroba, libra dhe vinyl nga Evropa Perëndimore dhe më gjerë.

“Njerëzit gjithmonë e kanë krahasuar veten me amerikanët – familjet tona erdhën të gjitha këtu nga vende të ndryshme anembanë Bashkimit Sovjetik dhe krijuan një hapësirë me atë që ishte praktikisht një etikë e re”, thotë Oleg Kashin, gazetar i njohur rus i lindur në Kaliningrad.

Simboli përcaktues i asaj epoke është Shtëpia e Parandjenjës e Sovjetikëve, një shembull me famë botërore i arkitekturës brutaliste. Kjo ndërtesë e papërfunduar 28-katëshe, për të cilën vendasit thonë se i ngjan kokës së një roboti që del nga toka, qëndron në vendin e mëparshëm të kështjellës Königsberg të shekullit të 13-të, rrënojat e së cilës u hodhën në erë në vitin 1968 me urdhër të liderit sovjetik Leonid Brezhnev.

Shumë pak nga ndërtesat para-sovjetike të qytetit i mbijetuan sulmeve të dyfishta të një fushate bombardimi të RAF dhe operacionit tre mujor të Ushtrisë së Kuqe për të pushtuar qytetin. Sot, mbetjet arkitekturore të profilit të lartë të së kaluarës prusiane të Kaliningradit janë shtatë porta neo-gotike që rrethojnë kufijtë e mëparshëm të qytetit, së bashku me katedralen luterane, një ndërtim gotik me tulla të kuqe, ku është Immanuel Kant, filozofi gjerman që vdiq këtu në 1804. Tezgat e suvenireve bëjnë një tregëtim të zhurmshëm të magneteve të frigoriferit duke lexuar “Kant preke atë” dhe “Po, unë Kant”. Shiten gjithashtu: buste në miniaturë të Putinit dhe Stalinit të zbukuruar me qelibar, rrëshira e fosilizuar e pemës për të cilën rajoni është i famshëm.

Ndërsa e kaluara sovjetike po largohet, Kaliningrad po rizbulon historinë e tij prusiane: ka thirrje për përdorimin e emrave alternativë të rrugëve prusiane dhe për të rindërtuar Kalanë e Königsberg.

Fenomeni është dënuar nga mbështetësit vendas të Kremlinit si shenjë e “gjermanizimit”. “Është infantile”, thotë një gazetar i medias shtetërore, Nikolai Dolgachev, për interesin për trashëgiminë prusiane. “Do të ishte sikur amerikanët e sotëm të ndiheshin nostalgjikë për kulturën vendase amerikane”. Analistët politikë pro-Putin në Moskë kanë shkuar më tej, duke sugjeruar se rritja e entuziazmit për të kaluarën prusiane të qytetit është një shenjë e separatizmit zvarritës.

Kritikët thonë se akuzat për “gjermanizim” janë qesharake. “Termi nuk ka asnjë bazë në realitet”, thotë Dmitry Selin, ish kurator i galerisë.

Megjithatë, ka pasur pasoja. Në vitin 2016, Shtëpia Gjermano-Ruse, një qendër lokale kulturore dhe arsimore, u detyrua të mbyllej pasi u shpall “agjent i huaj”. Dhe në fillim të këtij viti, një stjuard i Aeroflot u pushua nga puna pasi iu referua Kaliningradit si Königsberg përpara një fluturimi nga Moska.

“Ndonjëherë”, psherëtin Selin, “nuk mund të kem ndihmë veçse të kem ndjenjën se autoritetet duan të na rrethojnë nga Evropa.”