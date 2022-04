“Kam lindur në një qytet provincial”/ Emmanuel Macron nga i huaj për popullin francez në President për herë të dytë

Presidenti francez ka besuar gjithmonë se ai ka përgjigjen për problemet e vendit. Dhe nëse ai mund t’ua shpjegojë të tjerëve mendimin e tij, edhe ata do ta shohin këtë.





Ky vetëbesim ka çuar në shumë fjalime të gjata, një qasje të ashpër ndaj protestuesve – dhe një perceptim mes disa njerëzve se Macron thjesht nuk do të dëgjojë.

Edhe para se të zgjidhej, ai rrezatoi një lloj ungjillizimi të vetëm për projektin e tij për Francën. Ndryshe, si mund të bëhej president në radhë të parë një 39-vjeçar që drejton fushatën e tij të parë zgjedhore?

Alain Minc, këshilltar politik me ndikim dhe këshilltar i hershëm i Macron, tregon historinë e takimit me liderin e ardhshëm në fillim të viteve 2000.

“Do t’ju them fjalët e para që kam shkëmbyer me të. Ai erdhi për të më vizituar kur ishte një inspektor i ri finance dhe unë [e pyeta]: “Çfarë do të jesh pas 20 vitesh?”. Macron Unë u përgjigja: “Unë do të jem president”.

Pesëmbëdhjetë vjet më vonë, ndërsa shërbente si ministër i ekonomisë, Emmanuel Macron nisi lëvizjen e tij politike, En Marche.

Pa mbështetjen e ndonjë partie apo strukture të krijuar, ai fillimisht u mënjanua nga shumë njerëz si shumë i ri dhe tepër i papërvojë; një “flluskë shampanje” që mund të shpërthejë përpara ditës së votimit.

Një koleg ministër në qeverinë socialiste të Francës u tall me lëvizjen e re të Macron – anëtarët e së cilës quheshin “Marshuesit” – duke postuar një video të nisjes në mediat sociale, të vendosur në një këngë të titulluar I Walk Alone.

Nuk doli kështu.

Macron pati mjaft fat në fushatën e tij të parë zgjedhore.

Rivalët e tij nga partitë kryesore socialiste dhe republikane lanë një pjesë të mirë të terrenit politik në qendër të politikës – hapësirën që ai shpresonte të zinte. Dhe kandidati kryesor republikan, François Fillon, u përfshi në një skandal financiar gjatë fushatës.

Por vizioni i Macron për Francën ishte i qartë, ishte i ri, dhe u dha me energji dhe pasion.

Në mitingjet e tij të fushatës, lideri i ardhshëm dukej se iu dorëzua plotësisht momentit. I ngjirur nga emocionet, thuajse mesianik, ai bërtiste në auditor, me kokën e kthyer prapa, me krahët gjerë, duke u thënë fansave të tij se i donte ata, i duheshin. Ishte politika e yllit të rock-ut.

Përshtypja ishte se një erë e re po frynte në politikën franceze, duke sjellë një premtim për përfshirje dhe demokraci. Të gjitha të drejtuara nga një njeri.

Përpara se të formulonte një program politik, En Marche filloi duke kryer 25,000 intervista me votues në të gjithë vendin, duke shkuar derë më derë dhe duke u bërë njerëzve dy pyetje: çfarë funksionon në Francë dhe çfarë nuk funksionon?

Por biografi politik Marc Endeweld thotë se, pavarësisht imazhit të një demokracie të freskët, më horizontale, Macron ishte gjithmonë ai me pushtet.

“Duhet të kuptosh se në fund të fundit, En Marche është diçka shumë vertikale”, më tha në atë kohë. “Nuk ka vërtet një menaxher fushate. Emmanuel Macron i ka ndarë marrëdhëniet e tij dhe ai ka një koncept jashtëzakonisht personal të pushtetit”.

Emmanuel Macron pati dy avantazhe që herën e parë që kandidoi për postin që nuk mund të llogarisë më këtë herë.

Në atë kohë, ai ishte një fytyrë e re në një skenë të lodhur politike – i ri dhe relativisht i panjohur. Dhe vizioni dhe premtimet e tij ishin gjithashtu të paprovuara kundër realiteteve të vështira politike të Francës.

Për të qenë të drejtë, ai u akuzua që në fillim se ishte i paqartë për pozicionet e tij, se ishte gjithçka për të gjithë njerëzit, se thoshte “gjithçka dhe asgjë”.

“Kur gjërat janë të paqarta”, vuri në dukje në atë kohë anëtarja e partisë Socialiste Martine Aubry, “zakonisht fshihet diçka që do t’ju kafshojë”.

Misioni i Macron, për të thyer partitë e vjetra të qeverisë dhe për të krijuar një parti të re centriste, nënkuptonte kapërcimin e ndarjes tradicionale në politikën franceze dhe tërheqjen e votuesve nga të dyja palët.

Ai kishte pikëpamje liberale për çështjet sociale – të drejtat e homoseksualëve dhe barazia gjinore, për shembull – që tërhoqi mbështetjen e të majtës; por ai ishte gjithashtu një liberal ekonomik, i cili besonte në lehtësimin e kufizimeve ndaj biznesit për të nisur ekonominë, dhe kjo i bëri thirrje shumë votuesve të së djathtës. Ky lloj pozicioni “dy-liberal” ishte i ri për Francën.

Ai fitoi zgjedhjet e vitit 2017, siç kishte planifikuar, me mbështetjen e votuesve të qendrës nga të dyja palët, të bashkuar pas një presidenti liberal, pro-evropian. Por pas pesë vitesh në pushtet, mbështetja e tij është zhvendosur në të djathtë dhe ai po përballet me zhgënjim të thellë nga votuesit në të majtë.

Macron ka krijuar vende pune, ka shpenzuar miliarda për të mbështetur punëtorët dhe bizneset përmes Covid, dhe ai ka subvencionuar çmimet e gazit dhe të benzinës në Francë gjatë gjashtë muajve të fundit.

Por bindja e tij thelbësore është se reforma ekonomike, për të çliruar biznesin dhe për të kërkuar më shumë nga punëtorët, është mënyra për të lehtësuar varfërinë dhe për të financuar llojin e politikave sociale që votuesit e krahut të majtë kanë për zemër. Në vend që të kapërcejë ndarjet e vjetra politike dhe klasore, kjo qasje i ka hapur ato përsëri.

Dhe disa vendime kyçe, të marra menjëherë pasi ai u bë president, janë bërë emblema të “tradhtisë” së tij të supozuar ndaj klasës punëtore të Francës – dhe i dhanë atij pseudonimin “Presidenti i të Pasurve”.

Vendimi i tij për të ulur taksën e pasurisë për qytetarët më të pasur të Francës ende duket acaruese në mendjet e shumë votuesve të majtë. Më shumë se një politikë fiskale, thonë ata, dukej se tregonte se ku qëndronin prioritetet e tij reale dhe tregoi përbuzje për votën e tyre.

Janë këta votues të zhgënjyer që Macron po ndjek tani në vende si qyteti i vjetër minerar Denain, përpara balotazhit të tij me udhëheqësen e ekstremit të djathtë Marine Le Pen këtë javë.

Dhe debati që ai pati me Elodie, asistentin e tij, është i njëjti argument që ai ka me kundërshtarët e tij që kur erdhi në pushtet – nga sindikatat te protestuesit e jelekverdhëve, jelekverdhët : Franca duhet të bëjë para për të shpenzoje atë.

Vija e shkurtër prezantuese gri

Akuza se ai është president i të pasurve nuk i përshtatet historisë që Emmanuel Macron pëlqen të tregojë për veten e tij.

Pesë vjet më parë, gjatë fushatës së tij të parë presidenciale, një gazetar përmendi historikun e Macron si bankier investimesh, duke vënë në dyshim nëse ai mund të tërhiqte votat e klasës punëtore.

Udhëheqësi i ardhshëm i Francës lëshoi ​​një fjalim të padurueshme kundër idesë se ai ishte pjesë e një elite të privilegjuar.

“Kam lindur në një qytet provincial, në një familje që nuk kishte të bënte fare me botën e gazetarëve, politikanëve apo bankierëve”, shprehet ai i bezdisur dukshëm. “Me shumë krenari them se jam kandidat i klasës punëtore dhe asaj të mesme”.

Ai tregon në autobiografinë e tij se gjyshërit e tij ishin mësues, punonjës hekurudhor, punonjës social dhe inxhinier rrugësh.

Gjyshja e tij nga nëna, Manette – mësuesja – ishte e rëndësishme për të, duke e njohur atë me letërsinë dhe kulturën dhe duke e mësuar se si të mendonte.

Por ajo gjithashtu i dha atij diçka tjetër që ai mund ta përdorte në përpjekjen e tij për pushtet. Vetë nëna e Manette kishte qenë analfabete dhe historia e pasardhësve të saj që arriti në Pallatin Elysee ishte një përrallë romantike – shumë më romantike se historia e djalit të një neurologu që shkoi në shkollë private dhe kandidoi për detyrë pas një periudhe me një investim. bankë.

E vërteta është se historia familjare e Emmanuel Macron është një histori e kapërcimit të ndarjeve sociale, ashtu siç do të përpiqej të bënte më vonë në politikë.

Dhe besimi i palëkundur në vizionin dhe analizën e tij që solli në presidencë mund të shihet edhe në jetën e tij personale. Gruaja e Macron, Brigitte, ishte dikur mësuesja e tij e dramës – 24 vjet më e madhe se ai dhe, në atë kohë, e martuar me tre fëmijë.

Në kohën kur ai kishte lënë shkollën e saj në moshën 16-vjeçare, ai ishte betuar se do të martohej me të.

“Ne telefononim njëri-tjetrin gjatë gjithë kohës dhe kalonim orë të tëra në telefon”, tha ajo për një dokumentar francez. “Pak nga pak, ai mposhti gjithë rezistencën time, në një mënyrë të mahnitshme, me durim”.

Çifti u martua në vitin 2007.

Është një histori e pazakontë dashurie dhe një nga biografet e Macron, Anne Fulda, thotë se ishte një histori që çifti zgjodhi të mos e publikonte derisa ai të kandidonte për pushtet.

Në vitin 2017, Fulda më tha se Macron donte të jepte idenë se “nëse ai ishte në gjendje të joshte një grua 24 vjet më të madhe nga ai në një qytet të vogël provincial, pavarësisht paragjykimeve, pavarësisht pamjes së njerëzve, pavarësisht talljeve, ai mund të pushtojë Francën në njëjtën mënyrë”.

Por a mund ta bëjë përsëri?

Dy gjëra në të cilat ai mbështetej herën e fundit janë zhdukur: ai nuk është më një fytyrë e freskët në politikë dhe programi i tij nuk është më një vizion i paqartë dhe i paprovuar për Francën.

Një gjë që është e njëjtë këtë herë është kundërshtarja e tij në balotazh, liderja e ekstremit të djathtë të Francës, Marine Le Pen, edhe pse këtë herë gara sigurisht që do të jetë më e ngushtë.

Pesë vjet më parë, mentori politik Alain Minc tha se një presidencë e suksesshme e Macron do të nënkuptonte “më shumë Evropë, më pak papunësi dhe më pak të djathtë ekstreme”.

“Nëse marr të njëjtat kritere”, më tha ai këtë javë, “më shumë Evropë është një sukses, më pak papunësi është gjithashtu një sukses; më pak e djathta ekstreme – është një dështim.”

Ironia është se ishte Emmanuel Macron ai që ndihmoi në normalizimin e partisë së Marine Le Pen dhe për ta sjellë atë në rrymën politike kur, pesë vjet më parë, ai e riformuloi politikën si një betejë kokë më kokë midis vizionit të tij pro-biznes, pro-evropian. dhe atë nacionaliste, proteksioniste.

Ajo betejë është ende duke u zhvilluar.

Karta e egër këtë herë është numri në rritje i votuesve që ndihen gjithnjë e më pak të qartë se kush do të ishte më keq për Francën: lideri i ekstremit të djathtë që flet për ndryshim, apo lideri i qendrës që nuk dëgjon.

Edhe përpara se i mbrojturi i tij të zgjidhej për herë të parë, Alain Minc parashikoi se Macron do të ishte “shumë autoritar, shumë politik, shumë presidencial”.

“Kur njerëzit thonë se ai është shumë i ri, ai do të jetë një president i butë – pah!”

Pesë vjet më vonë, edhe zoti Minc thotë se stili i presidentit është “shumë napoleonik”.

Emmanuel Macron i ka shpenzuar dy javët e fundit duke u kontaktuar me kundërshtarët e tij, duke u tërhequr pas planeve për reformën e pensioneve dhe duke premtuar se do ta vendosë ekologjinë në qendër të programit të tij.

“Për t’u rizgjedhur, pas menaxhimit të vendit për pesë vjet, do të ishte një sukses i jashtëzakonshëm”, thotë Minc. “Shpresoj se suksesi i jashtëzakonshëm nuk do të rrisë besimin e tij tek vetja. Shpresoj se ai do të ndryshojë, por dyshoj”.